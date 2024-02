La situation du téléthon pour la mobilisation en faveur des Aigles du Mali , les conditions des supporters maliens en Côte d’Ivoire, l’Etat des primes des joueurs, la restauration des Aigles durant la compétition…étaient les principaux points évoqués le vendredi 2 février par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, à la veille de la rencontre cruciale des Aigles du Mali face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire comptant pour la qualification en demi-finale de la CAN 2023 (remportée par les Ivoiriens).

La salle de conférence dudit département a servi de cadre à cet exercice.

Se prononçant sur le premier point, à savoir le téléthon organisé pour soutenir les Aigles, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, s’est réjoui de la mobilisation de nos compatriotes qui ont contribué dans la cagnotte pour les Aigles. A cet égard, après des dépenses effectuées en lien avec ce soutien, il a précisé qu’il reste de nos jours dans la caisse un montant de 66 350 508 FCFA.

“Ce montant ne sera pas dilapidé, nous allons l’utiliser pour les différentes phases de la compétition pour la mobilisation autour de notre équipe nationale notamment en demi-finale, en finale et voire même organiser un accueil populaire lors de la réception des Aigles du Mali avec la coupe”, avait souhaité le conférencier.

La situation des primes des joueurs maliens et de l’encadrement a été aussi rendue publique par le Ministre Fomba. A ce propos, il a rappelé que du début du tournoi jusqu’à la veille du match face à la Côte d’Ivoire, il n’y a aucun arriéré de primes impayées des joueurs et de l’encadrement, cela suite aux instructions du président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.

“Nous avons demandé aux joueurs et à l’encadrement d’ouvrir tous des comptes bancaires à la BNDA et c’est à partir de leur compte individuel que les mises à dispositions sont faites avec le concours du ministère de l’Economie et des finances”, a révélé le Ministre Fomba, ajoutant que plus de 800 millions FCFA ont été payés à la sélection nationale et à l’encadrement.

Pour ce qui est de la situation des supporters maliens en Côte d’Ivoire, le conférencier a tenu à apporter certaines précisions. “Il y avait deux catégories de supporters, ceux mobilisés par le département qui se sont inscrits en ligne et les supporters professionnels que sont les membres de l’Unasam. Les supporters mobilisés par le département devraient être transportés seulement par le département, la restauration et l’hébergement étaient à leur propre charge. Nonobstant ce protocole le département a pris en charge leur restauration. Leur condition de séjour n’a pas créée de polémique contrairement à ceux de l’Unasam qui ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour se plaindre de leurs conditions de séjour”, a déploré le chef du département de la jeunesse et des sports. Il a aussi ajouté qu’avant leur départ, le département a remis une contribution financière de 6 millions FCFA à l’Unasam.

“Parce que l’Unasam nous a fait savoir qu’elle peut se prendre en charge, car ayant plusieurs partenaires. Cependant à leur arrivée en Côte d’Ivoire, ils m’ont sollicité encore pour une aide, j’ai instruit qu’on leur verse à nouveau 2,9 millions FCFA.

J’ai aussi promis de donner encore 2 millions FCFA pour leurs prises en charges en cas de qualification pour la demi-finale et la finale. Sauf que nous avons été surpris de voir la vidéo se plaignant de leurs conditions de séjour en Côte d’Ivoire, demandant de l’aide. C’est un acte déplorable que je qualifie même de crime”, a regretté le ministre.

Au cours de cette rencontre, le ministre Fomba a annoncé que le département avait pris désormais le soin d’assurer la commodité des régimes alimentaires des joueurs durant toute la compétition, tout cela pour les mettre dans les meilleures conditions de séjour. A noter que c’est la CAF qui assure normalement la restauration. Aussi, le Ministre Fomba a invité les supporters maliens a célébré les victoires tout en préservant les biens publics et privés et il a terminé son intervention à travers un appel à l’apaisement et à la fraternité entre supporters Maliens et Ivoiriens.

Kassoum Théra

