Afin que la finale de la 61ème édition de la Coupe du Mali de football puisse être une réussite, l’équipementier des équipes nationales de football depuis plusieurs années, Airness de Malamine Koné, a décidé d’offrir le trophée et les médailles pour la finale, ainsi que des ballons et 350 jeux de maillots pour les équipes du championnat inférieur. Cette cérémonie de remise s’est déroulée le mardi 21 juin dernier, au siège de la Fédération malienne de football.

Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence du premier vice-président de la Fémafoot, Kassoum Coulibaly dit Yambox ; Fousseini Diawara, représentant du Pdg de la marque Airness ; Ichiaka Diakité, président de la Commission Marketing, Sponsoring et Télévision de la Fémafoot ; Sidi Békaye Magassa, président de la Commission centrale des arbitres.

L’équipementier des Aigles du Mali depuis 15 ans, la marque Airness, a toujours accompagné les différentes équipes nationales de football avec des équipements de qualité. Pour contribuer à la réussite de la 61ème édition de la Coupe du Mali, le Pdg de la marque l’Airness, notre compatriote Malamine Koné, a décidé d’offrir le trophée, les médailles, les ballons pour la finale de cette grande fête du football malien, ainsi que 350 jeux de maillots pour les équipes de football qui n’ont pas assez de moyens. Selon le représentant du Pdg de la marque Airness, Fousseini Diawara, la finale de la Coupe du Mali est un évènement majeur de la Fédération malienne de football qui mérite plus d’accompagnement. “Aujourd’hui, je suis venu au Mali pour apporter des donations de la part du Pdg de la marque Airness pour la Fédération malienne de football. Ces donations sont composées du trophée, des médailles et des ballons pour la finale de la Coupe du Mali. En plus de cela, nous avons apporté 350 maillots pour les clubs qui n’ont pas assez de moyens. Vous savez, j’ai eu la chance de voir grandir cette marque, il y a 18 ans de cela. Aujourd’hui, la marque est une grande satisfaction pour tout le monde parce qu’elle est régulière dans ceux qu’elle propose”, a-t-il précisé.

Quant au président de la Commission Marketing, Sponsoring et Télévision de la Fémafoot, il a édifié les journalistes sur le partenariat Fédération malienne de football et la marque Airness.

“Vous savez, la marque Airness habille les Aigles du Mali depuis 18 ans déjà. Cette marque a été à côté du football malien lorsque nous étions en difficulté jusqu’à aujourd’hui. Nous ne faisons que remercier le Pdg de la marque pour ce partenariat de longue durée. Aujourd’hui, je ne vois pas un pays qui en a fait autant dans un partenariat avec un équipementier, cela dénote de leur sérieux. Lorsque nous avons entamé les organisations de cette 61ème édition de la Coupe du Mali du football, le Pdg de la marque Airness nous a gratifiés des ballons pour la finale et le championnat. En plus de cela, il décide de nous offrir le trophée et les médailles pour la finale”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier une fois de plus le Pdg de la marque Airness pour son engagement aux côtés du football malien.

Mahamadou TRAORE

61ème édition de la coupe du Mali de football:

Orange-Mali habille les finalistes

A quelques jours du coup d’envoi de la finale de la 61ème édition de la coupe du Mali du football, la société de téléphonie mobile, Orange-Mali, a offert des équipements aux finalistes, notamment l’AS Réal de Bamako et le Djoliba AC, ainsi qu’aux deux équipes perdantes des demi-finales (Binga FC et Stade Malien de Bamako). Cette remise d’équipements a fait l’objet d’une cérémonie, le mardi 21 juin dernier, au siège de la Fédération malienne de football sis à l’ACI 2000.

Cette cérémonie de remise était présidée par Kassoum Coulibaly dit Yambox, 1er vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), en présence d’Ichiaka Diakité, président de la Commission Marketing, Sponsoring et Télévision de la Fémafoot. Il y avait aussi les représentants des quatre équipes.

Fidèle à la tradition d’accompagner le football malien, le sponsor officiel de la Fédération malienne de football, Orange-Mali, a offert des jeux de maillots aux deux équipes finalistes de la 61ème édition de la Coupe du Mali (AS Réal de Bamako et Djoliba AC), ainsi qu’aux deux autres équipes perdantes des demi-finales (Stade Malien de Bamako et Binga FC).

Dans son intervention, le premier vice-président de la Fédération malienne de football dit être très heureux d’assister à cette cérémonie de remise des jeux de maillots aux finalistes de la 61ème édition de la Coupe du Mali de Football. “Le Comité exécutif de la Fédération malienne de football est très content de vous annoncer que, cette année, notre sponsor officiel, Orange-Mali, a bien voulu habiller les quatre demi-finalistes de cette édition. Au nom du président de la Fédération malienne de football, je vous remets ces jeux de maillots”, dit-il.

Pour sa part, Ichiaka Diakité, le président de la Commission Marketing, Sponsoring et Télévision de la Fémafoot, a remercié Orange-Mali pour cet accompagnement à l’endroit des équipes. “Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la Fédération malienne de football, nous nous sommes toujours dit que la Coupe du Mali est une fête nationale parce que c’est la seule compétition où tous les clubs de la première, deuxième et troisième divisions participent.

Pour l’organisation de cette compétition, nous mettons les petits plats dans les grands, c’est-à-dire mettre le paquet pour qu’elle puisse être une réussite. Comme vous avez remarqué, l’année dernière, nous avons eu à inviter plusieurs personnalités du football malien et africain. Cette année, la Fédération a décidé d’inviter d’illustres personnalités qui ont eu à magnifier le football malien et africain dont le président de la CAF et le secrétaire général adjoint de la Fifa. En plus de ces personnalités, nous avons pensé à inviter nos anciens joueurs comme nous l’avons fait l’année dernière. Il s’agit de Seydou Kéita, Mohamed Lamine Sissoko et Mahamadou Diarra dit Djilla”, a-t-il précisé.

Il faut rappeler que la finale de cette 61ème édition de la Coupe du Mali est prévue pour ce samedi 25 juin 2022, au Stade Modibo Kéïta. Mahamadou TRAORE

61eme édition de la coupe du Mali de football .

Boubou Traoré dit Penipeni, arbitre principal

