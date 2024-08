Dans le cadre de la professionnalisation du championnat du football malien, la Fédération malienne du football (FEMAFOOT) en partenariat avec l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), a organisé, le samedi 27 juillet 2024 à son siège sis à l’ACI 2000, une journée d’informations et d’échanges sur le Cahier de charges validé. La Commission d’ad hoc du football professionnel dirigée par General Brehima Diabaté a donné certains éclaircissements sur le sujet. L’information principale à retenir en est que ce processus commencera à partir de la Saison 2024-2025.

Animée par le Président de la Commission d’Ad hoc du football professionnel, General Brehima Diabaté accompagné du 1er Vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, ainsi que certains membres de sa commission, cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs journalistes sportifs du Mali.

A l’entame de son propos, le Président de la Commission d’Ad hoc du football professionnel a d’abord salué les journalistes sportifs pour leur présence massive à cette rencontre et d’ajouter que ces derniers doivent jouer un rôle de premier plan dans ce processus afin que tout le monde soit informé sur le sujet. Il ressort de son exposé que tout est fin prêt pour le démarrage du championnat national du football professionnel dès la Saison 2024-2025 avec 14 clubs. Et de poursuivre qu’ils vont accompagner ces clubs, guider leurs pas afin qu’ils puissent remplir les critères du Cahier de charges qui ne sont pas faciles à respecter.

Une exigence de la FIFA et de la CAF

Selon lui, la professionnalisation du championnat est une exigence de la FIFA et de la CAF, raison pour laquelle il dira que tout est fait par la FEMAFOOT pour qu’on aille à ce professionnalisme exigé par les instances supérieures du football mondial et continental, sans quoi nos clubs ne participeront pas aux compétitions africaines. A l’en croire, avec l’instauration du championnat professionnel, tous les joueurs seront des salariés et que les clubs vont disposer d’un stade fonctionnel doté d’un terrain règlementaire gazonné, stabilisé ou synthétique et d’un siège avec une adresse correcte. Aussi, chaque club va avoir un compte bancaire en son nom, engager un comptable, tenir une comptabilité régulière et bancariser tous les salariés. Et d’ajouter que chaque club doit présenter une liste de 18 joueurs au moins et 30 joueurs au plus, sous contrat avec une copie de leur inscription à la sécurité sociale. Et de préciser que l’élaboration de ce cahier de charges a été rendue facile grâce à la collaboration avec certains pays voisins qui ont déjà commencé avec le championnat professionnel.

Pour sa part, le Président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré a remercié la Commission d’Ad-Hoc du football professionnel pour cette marque de confiance aux journalistes sportifs avant de la féliciter pour le travail abattu à un temps record. Dans la même dynamique il a exhorté les journalistes sportifs à accompagner ce projet qui va développer sans doute le football dans notre pays. « Dans le foot professionnel tout le monde gagne même les journalistes. Les conditions seront améliorées », a-t-il déclaré. Sur ce, selon lui la presse doit être disponible pour accompagner ce projet.

Quant à Moussa Sylvain Diakité, 1er Vice-président de la FEMAFOOT, il dira que ce Cahier de charges prend en compte les réalités des clubs et du football malien. D’où la mise en place de cette commission d’Ad hoc pour faciliter le projet. Et d’ajouter que des clubs ont été impliqués pendant tout le processus de travail de la commission. Pour lui, seul le professionnalisme permet à notre football de s’en sortir. Raison pour laquelle il dira que ce Cahier de charges a été validé par le Comité exécutif de la FEMAFOOT qui a pris le temps d’examiner tous les contours des principales dispositions dans ce cahier. Il a tenu à remercier les journalistes pour leur présence et de les inviter à accompagner ce projet pour le développement du football malien.

Adama Tounkara

