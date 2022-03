Au lendemain de l’élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, la presse espagnole vise le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo, qui auraient haussé le ton dans les couloirs du stade Santiago Bernabeu.

C’est un nouvel échec cuisant. Devant après le match aller, dominateurs pendant au moins une heure au retour, le Paris Saint-Germain s’est écroulé sur la toute fin face au Real Madrid de Karim Benzema. Auteur d’un fantastique triplé, le Français a surclassé l’équipe de son compatriote Kylian Mbappé, qui a de son côté marqué tous les buts du PSG sur les deux matchs. Cette défaite va laisser des traces, puisque certains semblent déjà y voir un adieu à Mauricio Pochettino, qui a déjà été proche du départ cet automne selon nos informations. La presse espagnole ne manque également pas de doucher les espoirs du PSG pour Mbappé, qui après cette élimination de la Ligue des Champions semble plus que jamais proche d’un départ au Real Madrid. Pour ne rien arranger, une polémique parallèle a commencé à enfler, puisque des accidents impliquant les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient eu lieu juste après la rencontre…

Coups, insultes, menaces… une fin de soirée agitée pour le président du PSG

Si la presse espagnole fait la part belle à la prestation de Karim Benzema et du Real Madrid ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo occupent également une belle place. Dès mercredi soir, la Cadena COPE a parlé d’un Al-Khelaïfi furieux qui aurait arpenté les couloirs du stade Santiago Bernabeu après le coup de sifflet final. Le président du Paris Saint-Germain se serait frayé un chemin jusqu’aux vestiaires de l’arbitre du soir Danny Makkelie, pour se plaindre d’une action impliquant Benzema et Gianluigi Donnarumma, juste avant le premier but du Real Madrid. La radio parle à ce moment de coups et d’insultes, avec la police qui aurait même dû intervenir pour calmer la situation. Une version confirmée ce jeudi matin par MARCA, qui ajoute à la liste une menace de Al-Khelaïfi à l’encontre d’un membre du Real Madrid. Le président du PSG aurait vraisemblablement lancé : « Je vais te tuer », à un homme qui filmait la scène. Un épisode important, puisque toujours selon MARCA, l’UEFA aurait réclamé ces images, que le Real Madrid serait visiblement disposé à lui fournir… alors que Leonardo aurait exigé qu’elles soient détruites ! Le quotidien madrilène se serait d’ailleurs procuré une preuve accablante, avec le rapport de Mr Makkelie. « Après le match, le président et directeur sportif du PSG ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté de pénétrer dans le vestiaire des arbitres » aurait écrit l’arbitre néerlandais. « Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau de l’un des participants, le brisant ». Reste à voir quelle décision sera prise par l’UEFA, sachant que Nasser Al-Khelaïfi est également le président de l’ECA et un proche du président Aleksander Čeferin, comme on n’hésite pas à le souligner de l’autre côté des Pyrénées.

10sport.com

Commentaires via Facebook :