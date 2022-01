Le tirage au sort des matches de barrage de la Coupe du monde «Qatar 2022» (zone Afrique) a eu lieu samedi dernier (22 janvier 2022) à Douala, en marge de la CAN «Cameroun 2021». La Tunisie est le dernier obstacle que le Mali doit franchir pour réaliser son rêve de disputer la première phase finale de Coupe du monde de son histoire.

Sans tomber dans un optimisme béat, les observateurs pensent que ce tirage est favorable aux Aigles du Mali. Autrement, la génération de Hamari Traoré et sa bande peuvent concrétiser ce vieux rêve malien de disputer une phase finale de Coupe du monde. A condition que les jeunes y croient et jouent sur leur valeur sans complexe (d’infériorité ou de supériorité) aucun. Il faut noter que le Mali et la Tunisie étaient dans le même groupe (F) de cette CAN «Cameroun 2021» et leur confrontation a tourné en faveur des Aigles du Mali victorieux par 1-0.

Mais, en football, les chiffres et les statistiques sont justes des indicateurs. C’est la réalité du terrain qui s’impose à tous. Et la Tunisie (3e du groupe F) vient de le prouver en éliminant (bien que diminuée par le Covid-19) le Nigeria considéré comme la meilleure sélection de la phase de poules avec trois victoires (9 points) en autant de sorties. Mais, face aux Aigles de Carthage, les Supers Eagles ont été méconnaissables. Les Aigles du Mali sont donc avertis : une qualification ne se joue que sur la pelouse avec un mental à toute épreuve !

Dans la zone Afrique, il y a dix sélections en lice pour obtenir l’un des cinq tickets attribués au continent pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). On aura donc quatre autres confrontations en dehors du Mali-Tunisie. L’Algérie, championne d’Afrique mais éliminée de la CAN, sera ainsi face aux Cameroun. L’une des deux vedettes de Liverpool (Angleterre) ne sera pas à la prochaine coupe du monde puisque le Sénégal de Sadio Mané va en découdre avec l’Égypte de Mohamed Salah dans un très prometteur choc.

Prématurément éliminés de la CAN 2021, les Blacks Stars du Ghana vont tenter de réconforter leurs supporters avec le ticket du mondial. Et pour ce faire, ils doivent se débarrasser des Super Eagles du Nigeria qui n’ont pas su se hisser (au second tour) à la hauteur de leur statut de grands favoris de la CAN «Cameroun 2021». Quant à la République Démocratique du Congo, elle va défier le Maroc pour tenter d’obtenir son ticket pour le Qatar. Les matches aller-retour sont prévus du 22 au 29 mars 2022.

Se concentrer sur la CAN pour déjà écrire une nouvelle page du football malien

En attendant, les Aigles doivent se concentrer sur leur objectif immédiat : le trophée de la CAN ! Et pour cela, il faudra déjà se défaire aujourd’hui du Nzalang nacional de la Guinée Equatoriale en 8es de finale. Un adversaire dont il faudra se méfier d’autant plus qu’il a mis fin à l’invincibilité (35 matches sans défaite) des champions d’Afrique, les Fennecs d’Algérie battus (1-0) en match de poule. «Sur la pelouse, la Guinée Equatoriale est loin de se replier autour de sa surface de réparation. Les joueurs exploitent les espaces dès qu’ils peuvent, à l’image du virevoltant ailier Salvador Edu», avertit notre confrère Saïd Diarrassouba du journal «Tatou Sports».

N’empêche que les Aigles ne manquent pas non plus d’atouts pour franchir ce cap. En effet, s’ils jouent sur leur valeur, les protégés de Mohamed Magassouba peuvent tenir la dragée haute à toutes les sélections présentes à cette CAN. Même si, à notre avis, le jeu offensif manque de punch parce que le milieu de terrain ne carbure pas à 100 %. Le plus souvent esseulé, Ibrahima Koné est rarement bien servi pour faire la différence. Ce qui le contraint généralement à se replier pour espérer créer le danger de loin.

Gageons que, comme à son habitude, Magassouba a fait une bonne lecture du parcours du Nzalang nacional pour trouver la faille dans son système !

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :