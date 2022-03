QUALIFS MONDIAL 2022 – Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Sadio Mané au Qatar, au contraire de Mohamed Salah, de Zlatan Ibrahimovic et de Riyad Mahrez. Un doublé de Bruno Fernandes contre la Macédoine du Nord (2-0) a expédié mardi le Portugal au Mondial 2022, que disputera aussi la Pologne, qualifiée face à la Suède (2-0) en finale de barrages. En Afrique, le Sénégal s’est qualifié après avoir fait tomber l’Egypte aux tirs au but (1-0, 3-1 tab), comme en finale de la CAN. Au bout de la nuit et au terme d’un suspense insoutenable, le Cameroun est venu à bout de l’Algérie (2-1) après prolongations.

Ronaldo et le Portugal en habitués

Pas de grand tournoi sans Ronaldo et les Portugais: abonnés aux compétitions majeures au XXIe siècle, les champions d’Europe 2016 ont validé sans trembler leur billet pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) en évinçant à Porto les modestes Nord-Macédoniens, tombeurs à la surprise générale de l’Italie en demi-finale.

C’est le 12e grand tournoi international consécutif pour la Seleçao (Euros et Mondiaux confondus) et le dixième de “CR7″, qui s’apprête à vivre à 37 ans sa cinquième Coupe du monde, un record seulement atteint par quatre autres joueurs dans l’histoire du football. Mais puisque son grand rival Lionel Messi (34 ans) en sera avec l’Argentine, il était impensable que Ronaldo n’étire pas un peu plus leur longue rivalité lors du prochain Mondial.

Au stade du Dragon, le recordman des buts en équipe nationale (115) n’a pas marqué mais il a brillé par son activité, délivrant une passe décisive pleine d’à-propos pour Bruno Fernandes, son complice de Manchester United, qui a ouvert la marque (32e). Fernandes a ensuite doublé la mise (65e) pour composter le billet du Portugal, qui rejoindra le chapeau 1 du tirage vendredi à Doha (18h00), celui des favoris.

Lewandowski évince la Suède d’Ibra

Au Qatar, il y aura aussi le meilleur joueur Fifa de l’année 2021: Robert Lewandowski a validé son ticket avec la Pologne en ouvrant le score contre la Suède (2-0), malgré l’entrée en jeu en fin de match d’un autre monument du football, le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Directement qualifiés pour cette finale de barrages de la zone Europe après l’exclusion de la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, les Polonais ont pris l’ascendant grâce à un penalty obtenu par Grzegorz Krychowiak.

Porteur d’un brassard aux couleurs jaune et bleu de l’Ukraine, Lewandowski s’est élancé et le buteur du Bayern Munich n’a pas tremblé (50e), inscrivant son 9e but en 9 matches dans cette campagne de qualifications. Puis Piotr Zielinski a doublé la mise (72e), offrant à la Pologne une deuxième participation consécutive au grand rassemblement planétaire. C’est cruel pour “Ibra”, sorti de sa retraite internationale pour rêver de nouveaux sommets avec la Suède.

© ANP / EPA

Au bout du suspense, le Cameroun met l’Algérie à terre

Les Lions Indomptables n’ont sans doute jamais autant justifiés leur surnom. Eliminés à la 119e minute de jeu, après l’égalisation de l’Algérie (1-1), les Camerounais ont réussi à arracher la victoire dans la 4e minute du temps additionnel de cette prolongation (120e+4). Karl Toko Ekambi prolongeait dans le but une remise de la tête du Gantois Michael Ngadeu (1-2). Ils se qualifient selon la règle du but en déplacement prépondérant qui reste d’actualité en Afrique.

Forts de leur victoire 0-1 à l’aller au Cameroun, les Fennecs algériens ont dominé le début de la rencontre, mais ont éprouvé de la peine à ouvrir le score. Le Cameroun est revenu dans le coup grâce à Eric Maxim Choupo-Moting sur une erreur du gardien algérien Rais M’Bolhi, qui a relâché un ballon sur corner (22e, 0-1). En seconde période, les Fennecs étaient dans le dur et les Camerounais ont tenté d’en profiter pour aller mettre le but du KO. Le marquoir n’évolua pas et il fallut disputer trente minutes de jeu supplémentaires pour départager les deux équipes.

Les prolongations virent les Fennecs insister. L’Algérie a bien cru avoir obtenu son visa pour la Qatar lorsque Islam Slimani trouva le chemin des filets (98e). Le VAR indiqua une main préalable et le but fut annulé. Un premier but de Slimani avait déjà été refusé par le VAR sur hors-jeu à la 49e. Onana repoussa encore un envoi de Slimani (105e) pour maintenir les Lions Indomptables dans la course. Mais la volonté offensive des Fennecs sembla prévaloir. A la 119e, Ahmed Touba, sur un corner de Ghezzal, offrait l’égalisation (1-1). La qualification semblait dès lors acquise. C’était sans compter sur le dernier sursaut des Lions Indomptables.

© AFP

Le Sénégal écœure (encore) l’Egypte

Sadio Mané y sera, pas Mohamed Salah. Le remake de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, gagnée par le Sénégal aux tirs aux buts, a encore tourné en faveur des “Lions”, qui vont disputer en novembre prochain leur troisième Mondial après 2002 et 2018. Au terme d’une séance de pénaltys durant laquelle “Mo” Salah a manqué le cadre, c’est son coéquipier de Liverpool qui a lui offert la victoire aux Sénégalais.

A l’aller, l’Egypte avait pourtant pris l’ascendant (1-0). Et Salah n’y était pas pour rien puisqu’il avait provoqué le but contre son camp de Saliou Ciss. Mais mardi, c’est le stade Abdoulaye-Wade, à Diamniadio, près de Dakar, qui a explosé de joie, par deux fois. Dans les toutes premières minutes de la rencontre d’abord, quand Boulaye Dia a effacé le retard sénégalais à la suite d’un coup franc tiré par Idrissa Gueye (1-0, 3e). Puis dans les toutes dernières secondes, quand Mané a inscrit le troisième tir au but décisif.

© AP

Désillusion pour le Nigéria

Le Ghana avec Denis Odoi pendant 90 minutes s’est qualifié au détriment du Nigeria grâce à la règle du but marqué à l’extérieur. Après le 0-0 au match aller à Kumasi, les Black Stars ont partagé l’enjeu 1-1 au Stade National d’Abuja, la capitale du Nigeria.

Alors qu’ils poussaient les Super Eagles, ont été surpris par une frappe bien placée de Thomas Partey, qui a surpris Francis Uzoho (11e, 0-1). Les Nigérians ont réagi immédiatement et ont enchaîné les actions sans surprendre Joseph Wollacott. Le gardien ghanéen a eu plusieurs fois la main ferme, mais il n’a pas pu contrer le penalty accordé après visionnage des images pour une faute d’Odoi sur Ademola Lookman et transformé par William Troost-Ekong (22e, 1-1). Les Super Eagles ont continué à pousser, mais ils ont buté sur des Black Stars de plus en plus défensifs.

© AFP

La Tunisie et le Maroc qualifiés

Les Lions de l’Atlas se sont amusés avec la RD Congo (4-1) et les Aigles de Carthage ont assuré face au Mali (0-0). En ballotage favorable après son match nul 1-1 en RDC à aller, le Maroc était déjà en route pour le Qatar au terme d’une première période qu’il a dominée. Le milieu défensif Azzedine Ounahi (21e, 1-0) a donné l’avance aux Lions de l’Atlas et Tarik Tissoudali, déjà buteur à l’aller, a alourdi la marque (45e+7, 2-0). Il fallait un désastre pour que les Marocains laissent échapper leur qualification Ounahi, sur assist de Tissoudali, a signé un doublé (54e, 3-0) et Achraf Hakimi (69e,4-0) ont enfoncé le clou encore plus profondément. Le but de Ben Malango Ngitaliu n’a rien changé (77e, 4-1).

Victorieuse 1-0 à l’aller au Mali, la Tunisie était en bonne position pour se qualifier. Pas de but au terme d’un match de piètre facture au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès où les Aigles de Carthage ont surtout veillé à préserver leur avantage et se sont offert une sixième participation à un Mondial.

