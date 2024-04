Quelques jours après la tenue de la 51e assemblée générale de la Fédération malienne de football, le secrétaire général de l’instance dirigeante, Sidi Békaye Magassa, nous a accordé une interview où il évoque les grandes lignes de l’AGO, le démarrage de la Ligue professionnelle au Mali, les préparatifs des Jeux olympiques Paris 2024, les rapports entre le comité exécutif et les ligues et les clubs ainsi que le département des Sports. “Le projet le plus important, c’est la préparation pour l’entrée de notre football dans le professionnalisme. Nous avons aussi en projet la création de la Ligue nationale du football féminin. Si nos prévisions sont maintenues, le championnat professionnel donnera son top départ pour la saison 2024-2025”. Parole de Sidi Békaye Magassa. Suivez l’interview !

Aujourd’hui-Mali : La Fémafoot a tenu sa 51e assemblée générale ordinaire, le samedi 30 mars 2024. Pouvez-vous nous reparler de ce grand rendez-vous ?

Sidi Békaye Magassa : Effectivement, nous avons tenu la 51e assemblée générale ordinaire le samedi 30 mars 2024. Se référant aux statuts de la Fédération malienne de football, chaque année, 90 jours après l’arrêt des comptes (les comptes sont arrêtés le 31 décembre de chaque année), nous devons impérativement convoquer une assemblée générale ordinaire. Les points, au nombre de 19, sont contenus dans les statuts.

En plus de ces points pré- inscrits, un membre peut proposer un point spécifique. Ce qui fut le cas au cours de cette cession. La Ligue régionale du football de Mopti a proposé de modifier l’ordre du jour en y incluant une “Motion de soutien au président Mamoutou Touré dit Bavieux”. Ce qui fut acté par un vote unanime. Il faut aussi rappeler qu’une assemblée générale statutaire est le forum idéal pour faire le bilan de la saison écoulée et faire des projections pour l’avenir.

Vous êtes le secrétaire général depuis quelques mois, quels sont les points de satisfaction depuis votre arrivée ?

Après la réélection du président Mamoutou Touré dit Bavieuxpour son second mandat, j’ai été sollicité pour occuper le poste de secrétaire général, un poste stratégique pour une association. Ce que j’ai accepté malgré l’immensité et la complexité des responsabilités qui s’y rattachent.

Depuis ma nomination et malgré l’empêchement du président Touré, le 1er vice-président, Moussa Sylvain Diakité et les autres membres du comité exécutif m’appuient à fond pour faire marcher les affaires du football de notre pays.

Ma grande satisfaction est de constater qu’il y a une équipe solide derrière le secrétariat pour mettre en œuvre les engagements pris dans le programme du président Bavieux Touré.

Quels sont aujourd’hui vos rapports avec les ligues et les clubs ?

Au-delà de ma personne, je peux dire que les rapports entre le comité exécutif, les ligues et les clubs sont très bons. Pour le cas spécifique des clubs, vous pouvez constater qu’ils regardent dans la même direction que le comité exécutif malgré les difficultés de tout genre.

D’ailleurs, c’est l’occasion de remercier les dirigeants des clubs qui ont accepté de jouer dans les conditions actuelles sur des terrains qui ne sont pas, forcément, des installations appropriées pour disputer des matches de championnat de L1.

Avez-vous une idée sur la date de la finale de la Coupe du Mali et la fin de la saison ?

En début de saison, le comité exécutif avait publié une lettre circulaire dans laquelle, toutes les grandes dates avaient été annoncées. En gros, la saison sportive 2023-2024 devrait s’achever le 31 mai au plus tard. La fixation de la date de la finale de la Coupe du Mali ne dépend pas que du comité exécutif ; les autorités ont leur mot à dire car cette fête du football est présidée par les plus hautes autorités de notre pays. Ce que je peux souffler, c’est que la date de la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali sera dévoilée dans peu de temps.

A quand la Ligue professionnelle au Mali ?

Si nos prévisions sont maintenues, le championnat professionnel donnera son top départ pour la saison 2024-2025. D’ailleurs, les prémices sont déjà en place. Les statuts de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) ont été votés depuis 2021. Il y a quelques jours, une commission ad hoc a été constituée pour approfondir la réflexion, proposer un “Cahier des charges” et un chronogramme.

Quelles sont les difficultés auxquelles la Fémafoot est confrontées aujourd’hui ?

Cette question est essentielle. En fait, la Fédération malienne de football nage dans difficulté. La plus grosse difficulté réside dans la faiblesse des ressources financières.

Aujourd’hui, les seules ressources dont nous disposons proviennent essentiellement du sponsoring de la société Orange-Mali et de la subvention de la Fifa.

A cette difficulté existentielle, il faut ajouter celles liées aux conditions d’utilisation des installations sportives de l’Etat. Pour des spectacles qui ne drainent pas grand monde, on nous réclame des ristournes hors de portée.

Quel est l’état des préparatifs pour les Jeux olympiques Paris-2024 ?

Avec la qualification héroïque de nos U-23 aux Jeux olympiques de Paris-2024, il nous revient de les mettre dans de bonnes conditions de préparation pour représenter dignement notre pays et même l’Afrique. Cela en partenariat avec le département des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm).

L’entraîneur des U-23 a déposé son programme de préparation et nous avons eu deux séances d’échanges avec l’encadrement technique. Quand nous aurons fini de peaufiner ce programme avec le département des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali, nous le rendrons publique.

Pouvez-vous nous décliner le programme de la saison 2023 -2024 ?

Au cours de l’assemblée générale d’il y a quelques jours, nous avons décliné le programme et le plan d’action du comité exécutif pour la saison en cours. Le projet le plus important, c’est la préparation pour l’entrée de notre football dans le professionnalisme. Nous avons aussi en projet la création de la Ligue nationale du football féminin.

Et quels sont vos rapports aujourd’hui avec le département en charge des Sports ?

A mon avis, les rapports entre ces deux entités doivent être mieux que ceux qu’ils sont aujourd’hui. J’espère seulement que le ministre de tutelle actuel saura faire une bonne lecture de ce qui doit être ses relations avec ses structures délégataires sur la Fédération malienne de football. Au niveau du comité exécutif, nous souhaitons un raffermissement entre nos deux entités, il y va de la bonne marche du football de notre pays. D’ailleurs, l’accompagnement du département, surtout financier, est indispensable pour le passage à la Ligue professionnelle.

Quel message avez-vous à lancer aux acteurs du football malien ?

Je souhaite que tous les acteurs travaillent pour le retour de la sérénité et de la convivialité dans la famille du football malien.

Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

