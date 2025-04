Tour Cycliste International du Mali : le Belge Dedeker Bjorn remporte la première étape à Sikasso

La première étape de la 11e édition du Tour Cycliste International du Mali s’est déroulée ce dimanche 13 avril à Sikasso. Le critérium, long de 114 km, a été remporté par le Belge Dedeker Bjorn, qui endosse par la même occasion le maillot jaune de leader.

La 11e édition du Tour Cycliste International du Mali a été lancée sous une forte chaleur à Sikasso, ville située au sud du pays, ce dimanche 13 avril. La première étape, un circuit fermé de 114 km, a tenu toutes ses promesses et s’est disputée dans une ambiance bon enfant. Elle s’est déroulée en présence des autorités administratives et politiques de la région de Sikasso, du président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidy Bagayoko, du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la Commission d’organisation, Djibril Dramé, ainsi que de nombreux passionnés de la petite reine, venus nombreux se masser le long de l’avenue.

C’est le Belge Dedeker Bjorn qui a remporté cette première étape de l’édition 2025 du Tour Cycliste International du Mali. Il a littéralement dominé la course, laissant ses concurrents loin derrière. Très habile, le coureur belge a pris la tête dès le 8e tour grâce à une échappée, et a franchi la ligne d’arrivée en solitaire au 10e tour, avec 1 minute et 22 secondes d’avance. Il endosse ainsi le maillot jaune de leader.

Fidèle Cissé, de l’équipe du District de Bamako, et Yaya Diallo, des Aigles du Mali, complètent le podium en terminant respectivement 2e et 3e. Les cyclistes maliens ont été loin d’être ridicules. Ils ont même marqué les esprits en remportant les deux premiers points chauds de la course grâce à Daouda Djiré et Djandouba Diallo, tous deux membres de l’équipe nationale du Mali. Le troisième point chaud a été remporté par le Marocain Ait Akbour Saad.

Les prix de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont été attribués à Fidèle Cissé (Mali), Saturnin Yaméogo (Burkina Faso) et Ibrahim Seydou (Niger). La deuxième étape, longue de 75 km, reliera Sikasso à Niéna ce lundi, et s’annonce déjà très palpitante.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Envoyé spécial au Tour Cycliste International du Mali

Commentaires via Facebook :