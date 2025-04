Tour du Mali : Yaya Diallo fait briller les couleurs nationales à Bougouni

La 3e étape de la 11e édition du Tour Cycliste International du Mali a vu, ce mardi 15 avril, la victoire du Malien Yaya Diallo. Longue de 91 km, cette étape reliait Koumatou à Bougouni, avec un critérium organisé dans la ville du Banimonotié. Capitaine des Aigles cyclistes du Mali, Yaya Diallo s’est imposé devant le Belge Dedeker Bjorn, qui conserve toutefois le maillot jaune.

Déjà troisième lors de la première étape, Yaya Diallo a été l’un des coureurs les plus actifs du jour, en multipliant les attaques. Présent dans toutes les échappées, il n’a cependant pas réussi à remporter de point chaud. C’est dans les derniers kilomètres qu’il a lancé un sprint décisif pour franchir en tête la ligne d’arrivée. Le Belge Dedeker Bjorn termine deuxième de l’étape et conserve la tête du classement général pour la troisième journée consécutive. Tiémoko Diamouténé de l’équipe régionale de Kénédougou complète le podium du jour.

Les points chauds de cette étape ont été remportés par le Marocain Ait Akbour Saad, qui figurait parmi les hommes de tête avant de subir une crevaison à deux kilomètres de l’arrivée, compromettant ainsi ses chances de victoire. Les prix AES de cette 3e étape ont été attribués à : Yaya Diallo (Mali), Rachid Bouda (Burkina Faso) et Idrissa Boureima Ibrahim (Niger).

Après trois jours de compétition, les cyclistes maliens restent en lice pour la victoire finale. Ils ont marqué les esprits en remportant deux des trois premières étapes. La journée de mercredi sera consacrée au repos. La 4e étape est prévue ce jeudi 17 avril, reliera Bamako à Fana (119 km) et s’annonce déjà épique. On attend notamment un duel entre les coureurs maliens et belges, ainsi qu’un possible réveil des Burkinabè et des Marocains.

Il faut rappeler que l’arrivée des cyclistes s’est déroulée en présence le gouverneur de la région de Bougouni, Général de Brigade Ousmane Wélé Diallo., du président de la fédération malienne de Cyclisme, Sidy Bagayoko.

Abdrahamane SISSOKO, envoyé spécial pour maliweb.net

