Dans le cadre de l’exécution de ses programmes au titre de la saison 2025, l’UFOA-A compte grandement sur l’hospitalité légendaire malienne pour la bonne tenue de ses compétitions et autres activités phares. Elle vient de désigner le Mali pays hôte de plusieurs évènements.

Dans ce cadre, a annoncé la Fédération malienne de football, l’Union des fédérations ouest-africaines, zone A, vient d’attribuer à notre pays l’organisation d’un tournoi ainsi qu’une session de formation d’envergure. Il s’agit des Cours Instructeurs Arbitres qui se tiendront du 10 au 14 septembre 2025 en plus du tournoi qualificatif de la Can U17 de notre zone prévue du 18 octobre au 1er novembre 2025. Une fin d’année 2025 très intense en activités sportives qui vient récompenser les efforts jusque-là consentis par les autorités étatiques et par la Fémafoot pour le développement du football à travers ses acteurs ainsi que ses infrastructures dans notre pays. A ce jour, le Mali compte pas moins de 5 stades homologués dont 2 à Bamako et 3 à l’intérieur du pays, a rappelé la Fémafoot.

M B.

