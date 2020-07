Transfert : Yacaré Niakaté s’engage avec L’US orléans

La Franco-Malienne a quitté Saint-Malo et évoluera désormais avec les Jaunes d’Orléans qui sont également pensionnaires de D2 française. La joueuse a signé un contrat d’un an

Yakaré Niakaté portera désormais les couleurs de l’Union sportive Orléans-Loiret (US Orléans). La Malienne a rejoint les Jaunes la semaine dernière, en provenance de l’US Saint Malo. Yakaré Niakaté a paraphé un contrat d’un an avec l’US Orléans, un club qui évolue en deuxième division française. Le club a officialisé l’arrivée de la Malienne dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

«L’US Orléans a le plaisir d’annoncer que l’internationale malienne Yakaré Niakaté évoluant au poste de milieu défensif s’est engagée pour la saison 2020-2021 avec l’US Orléans. Bienvenue Yakaré Niakaté», peut-on lire sur la page Facebook du club. Aussitôt après la signature de son contrat, la joueuse a été présentée à ses nouvelles coéquipières et aux quelques supporters du club présents dans les gradins du stade. «Nouvelle saison, nouveau club et nouvelles couleurs.

Hâte de reprendre, je ferai tout pour ne pas décevoir les dirigeants du club et les supporters. Le rêve de toutes les joueuses, c’est de pouvoir jouer au haut niveau, c’est vrai je n’ai pas la chance de jouer en première division comme ma sœur et amie Aïssata Traoré qui évolue à l’En-Avant Guingamp. Mais, je ne désespère pas, quelque chose me dit que mon heure n’est plus loin», a confié Yakaré Niakité, après avoir paraphé son contrat.

L’internationale malienne ajoutera : «Une page se tourne avec l’US Saint Malo, je remercie l’ensemble du club pour cette belle et courte saison qui fut inédite. C’est avec passion et plaisir que j’ai porté les couleurs du club. Un grand merci aux supporters de l’US Saint Malo pour tout leur soutien et leur encouragement».

