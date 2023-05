LIGUE DES CHAMPIONS – Un an après une douloureuse élimination à Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, Manchester City prend sa revanche sur le Real et s’offre la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Grâce à un doublé de Bernardo Silva, à un but de Julian Alvarez et à un autobut de Militao, et malgré plusieurs réflexes étourdissants de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et les Sky Blues mettent fin au parcours du tenant du titre (4-0). L’équipe de Pep Guardiola défiera l’Inter de Romelu Lukaku, le 10 juin prochain à Istanbul, pour tenter d’enfin soulever la Coupe aux Grandes Oreilles.

Une démonstration! Si le Real avait soutenu la comparaison lors du match aller, il n’y a pas eu photo, mercredi soir, sur la pelouse de l’Ethiad Stadium. Manchester City a entamé la rencontre tambour battant et les Madrilènes ont subi les événements. Thibaut Courtois a retardé l’échéance en repoussant avec autorité deux tentatives d’Haaland dans les 20 premières minutes, mais Bernardo Silva a ensuite planté un doublé en un quart d’heure et le match avait définitivement tourné. En seconde période, City a laissé le ballon au Real, mais les Madrilènes n’ont jamais été en mesure de réduire l’écart et les Sky Blues ont enfoncé le clou dans les dix dernières minutes pour valider leur ticket pour la finale.

L’HOMME DU MATCH

Bernardo Silva, l’homme des grands rendez-vous

Kevin De Bruyne et Erling Haaland ont cette fois laissé à Bernardo Silva le soin de guider Manchester City vers la victoire.

Le Portugais a su mettre à profit sa vision du jeu et son sens du but pour faire la différence.

Il avait déjà été l’homme clé contre le Bayern en quart de finale, il a remis ça contre le Real.

LE TOURNANT DU MATCH

La frappe de Kroos qui aurait pu relancer le Real.

Le Real n’a jamais vraiment fait illusion dans cette rencontre, mais les Madrilènes sont pourtant passés tout près de l’égalisation en début de rencontre.

Dix minutes avant la pause, Toni Kroos a décoché une superbe frappe à distance qui a échoué sur la barre transversale.

Quelques instants plus tard, Bernardo Silva a doublé la mise et a rassuré City.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :