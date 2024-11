Vovinam Viet Vo Dao : Le Mali recevra l’Afrique

Discipline sportive jusque-là méconnue au Mali, le Vovinam Viet Vo Dao sera à l’honneur au Mali du 18 au 23 novembre 2024 à l’occasion de la 6e édition de la Coupe d’Afrique des nations prévue à Bamako. La tenue de cette compétition continentale a été confirmée par le ministère des Sports lors du Conseil des ministères du mercredi passé.

En attendant l’attribution d’une Coupe d’Afrique des nations de football, en cadets ou juniors, à laquelle le Mali a postulé au niveau de la Confédération africaine de football, les sportifs maliens peuvent commencer à jubiler avec l’attribution de la Coupe d’Afrique de Vovinam Viet Vo Dao.

Une information officialisée par le ministère des Sports en conseil des ministres. “Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le conseil des ministres de l’organisation de la 6e édition de la Coupe d’Afrique de ‘Vovinam Viet Vo Dao’ prévue du 18 au 23 novembre 2024 à Bamako”, peut-on lire dans le communiqué du conseil.

Selon la même source, cette 6e édition de la Coupe d’Afrique de “Vovinam Viet Vo Dao” réunira plus de 200 participants venant de 11 pays pour 44 épreuves. A travers cette organisation, le gouvernement du Mali estime que la compétition offre au pays l’occasion de mettre en valeur son engagement en faveur des sports et de la jeunesse africaine et de réaffirmer son rôle central dans la promotion des arts martiaux et de la cohésion entre les jeunes athlètes africains.

Outre la promotion de la discipline, cette compétition vise à renforcer les liens culturels et sportifs entre les nations africaines et à développement des talents sportifs.

Alassane Cissouma

