Xavi Hernández a été officiellement viré de son poste d’entraîneur. Le FC Barcelone nommera Hansi Flick sous peu. Cette décision pourrait donner lieu à une motion de censure contre Joan Laporta dans les prochaines semaines.

Aussitôt maintenu, aussitôt viré. Démissionnaire, Xavi Hernández avait finalement été conforté dans ses fonctions lors d’une conférence de presse où le président Joan Laporta avait essuyé quelques larmes.

Des larmes de crocodile manifestement puisque la conférence de presse avant la 36e journée contre Almería avait mis le feu aux poudres, tout simplement car Xavi avait expliqué ce que tout le monde sait : le Barça est en difficulté financière et lutter contre le Real Madrid dans ces conditions sera quasiment impossible.

Le tollé provoqué a bien servi les intérêts de ceux qui voulaient la tête de la légende qui a tout de même remporté la SuperCoupe d’Espagne puis la Liga la saison dernière et qui était proche de sortir le PSG en 1/4 de finale de la Ligue des Champions il y a encore quelques semaines.

Malgré le soutien des tribunes de Montjuic dimanche dernier contre la Real Sociedad, Laporta a été convaincu de débarquer Xavi après la 38e journée contre Séville, dimanche.

Depuis son retour, le président rêve d’engager un coach allemand et ce sera vraisemblablement Hansi Flick. Les dirigeants blaugranas se sont entretenus avec l’ancien entraîneur du Bayern et ex sélectionneur de l’Allemagne à Londres cette semaine. Selon nos informations, l’annonce pourrait être effectuée au plus tard en début de semaine prochaine.

Par ailleurs, cette décision pourrait avoir des conséquences imminentes concernant l’avenir de Laporta. À Barcelone, il se murmure avec insistance qu’une motion de censure pour être engagée pour écarter l’actuelle direction.

