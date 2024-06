Au Mali, le Premier ministre, Dr Choguel K Maïga, a procédé mardi au Centre international des conférences de Bamako (CICB) au lancement de la 2e édition de la Semaine du numérique. C’était en présence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène.

Placée sous le thème « les TICs comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis », la 2e édition de la Semaine du numérique vise à promouvoir l’innovation, renforcer la sécurité, moderniser l’administration et favoriser le développement économique. « C’est un espace dédié à tous les acteurs du secteur pour leur donner l’occasion d’exposer leurs talents et engager des discussions franches permettant d’identifier des initiatives et des solutions aux problèmes de l’heure », a rappelé le ministre de de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène. Il a insisté sur la dimension spéciale accordée à la promotion du genre pour les métiers du numérique et à l’apprentissage par le numérique.

Afin d’accélérer la dynamique de développement du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication au niveau national, le Gouvernement à travers le département de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration a entrepris des projets de réalisation et de renforcement d’infrastructures. Il s’agit, selon le ministre Alhamdou Ag Ilyène, de la construction du Centre de Données (Data center de Tiers 3), la pose de 1000 kilomètres de fibre optique entre Kati, Diboli et Gogui, reliant le Mali aux Républiques sœurs de Mauritanie et du Sénégal, etc.

Pour sa part, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a indiqué que la présente semaine est l’occasion de réunir des acteurs majeurs de divers horizons pour discuter, échanger et collaborer sur les moyens de stimuler la transformation numérique dans notre espace. « Les conclusions qui en découleront doivent nous amener à d’importantes réformes de refondation de tous les secteurs de notre vie socio-économique », a-t-il promis.

Le ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou, dont le pays est l’invité d’honneur de l’évènement a mis l’accent sur les défis sécuritaires considérables dans l’espace sahélien. Ceux-ci, dit-il, sont aggravés par les difficultés multiformes liées au combat collégial du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour la restauration de la souveraineté et de la dignité de leurs Nations, unies au sein de la Confédération des Etats du Sahel. Dans ce contexte, “la contribution du numérique est attendue », a-t-il insisté.

Le ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques du Burkina Faso, Dr Aminata Zerbo, a souligné les liens fraternels entre les deux pays et l’importance des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transformation économique et sociale. Elle a insisté sur le rôle des TIC dans la résilience face aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques. Elle a également félicité l’organisation de l’événement et encouragé les initiatives exploitant le potentiel des TIC pour le développement durable et la modernisation de l’administration publique.

A noter que la 2e édition de la Semaine du numérique, qui se poursuivra jusqu’au 27 juin, sera marquée par des panels, des expositions de stand, de concours entre les startups, des master classes et le réseautage, des rencontres B2B.

