Digitalisation : la Banque malienne de solidarité lance « BMS KIBARU »

Le lundi 20 septembre 2021 au siège de DFA communication à l’ ACI 2000 , la banque malienne de la solidarité (BMS) a procédé au lancement de la plateforme ‘BMS KIBARU’. C’était en présence du Directeur général et d’autres responsables de la banque.

La banque malienne de solidarité lance sa plateforme BMS KIBARU un support pour toutes transactions. ‘Avec BMSKIBARU Mobile, votre banque vous accompagne partout sur votre smartphone, avec des offres en plus des possibilités et fonctionnalités nécessaires à vos opérations au quotidien. BMSKIBARU Mobile est un service complémentaire à Web BMSKIBARU ; et il est directement accessible à tous les clients bancarisés de la BMS SA’, tel est présenté le nouveau joyau de la BMS. Et pour le DG de la banque, Alioune Coulibaly, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre entre eux et leur clientèle. En effet, la plateforme élargie les voies de distributions de la banque lancée depuis quelques années dans la digitalisation. Et pour le directeur commerciale de ladite banque, Fousseyni Coulibaly, ceci n’ a d’autre but que leur quête incessante de satisfaire au mieux les besoins des clients de la BMS . Des propos confortés par le DG qui ajoute que dans un monde en pleine modernisation, il est important de savoir s’adapter. Pour se faire, il faut être à l’écoute des besoins de la clientèle et lui apporter satisfaction.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :