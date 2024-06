La SNV et ses partenaires ont organisé, ce jeudi 27 juin 2024, un learning event, événement d’apprentissage et de partage d’expériences et de connaissances autour de la digitalisation. L’outil « Garbal », une technologie capable d’accélérer le pastoralisme et l’agropastoralisme a été au cœur de cette journée d’échanges. C’était à Maeva Palace, en présence du ministre de l’Élevage et de la Pêche.

Maliweb.net – « Effet de la digitalisation sur la rentabilité et la pérennisation des productions agricoles et pastorales ». Tel était le thème central du learning event. Selon Baba Togola, Directeur adjoint de la SNV- Mali, la technologie Garbal est née dans le cadre du projet STAMP+. Avant son existence, un berger pouvait envoyer un éclaireur sur 30 km à la recherche de l’eau. Ce n’est plus nécessaire aujourd’hui. « Le projet STAMP a rendu accessibles aux pasteurs et agropasteurs les données satellitaires qui permettent d’identifier où se trouvent l’eau et les pâturages à 10 mètres près », a indiqué le Directeur adjoint de la SNV.

Selon une enquête menée fin 2023, Garbal enregistre 33 000 utilisateurs. Aussi, 97,5 % des utilisateurs se sont dit satisfaits et reconnaissent la précision des informations transmises et indiquent avoir pris des meilleures décisions en fonction des informations reçues. Venue de Sofara (cercle de Djenné), une bénéficiaire témoigne : « Avant mon mari faisait le tour des marchés par savoir le prix du bétail et du lait. Le trajet se faisait à moto. Il fallait donc en plus de temps perdu, prendre de l’essence et faire face aux pannes récurrentes ». « Aujourd’hui, c’est fini, avec le téléphone on a toutes les informations », se réjouit-elle.

Au nom de l’Ambassade des Pays-Bas au Mali, Astrid Mastenbroek a salué la tenue de l’atelier d’échanges. Le thème permettra selon elle de partager les meilleures pratiques, les expériences et les défis rencontrés au cours du projet. « En partageant vos expériences, et en travaillant ensemble, vous parviendrez à transformer les défis en opportunités et contribuer à la création d’un avenir meilleur pour les communautés pastorales et agropastorales du Mali », a-t-elle indiqué aux participants.

Prenant la parole, le ministre de l’Elevage et de la pêche, Youba Ba a salué le thème de l’atelier. « Un thème véritablement évocateur de l’importance du numérique », selon lui. Surtout, a expliqué le ministre, que l’atelier se tient au même moment que la deuxième édition de la Semaine numérique qui porte sur le thème « les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel : opportunités et défis ».

Le projet STAMP+ (Sustainable Technology Adaptation for Mali’s Pastoralists) est une initiative novatrice, a reconnu le ministre Ba. Le projet, a-t-il rappelé, vise à accroître la résilience des ménages pastoraux et agropastoraux en générant des bénéfices économiques et sociaux grâce à l’utilisation de solutions numériques intégrées. « Ces solutions permettent une meilleure gestion des ressources, une amélioration de la productivité et un accès accru aux marchés », a souligné le ministre avant de lancer les travaux de l’atelier.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

Commentaires via Facebook :