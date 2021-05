Yacouba Katilé lors des festivités du 1er Mai 2021 : « Tout me semble encore fait pour un échec programmé du futur régime afin de provoquer une prise inconstitutionnelle du pouvoir… »

Lors de sa sortie médiatique à la faveur de la commémoration du 1er mai 2012, journée mondiale des travailleurs, le Secrétaire Général de l’Union Nationale des travailleurs du Mali (UNTM), M. Yacouba Katilé, n’est pas allée avec le dos de la cuillère pour fustiger, ce qu’il appelle ‘’la situation imposée à notre pays par des individus au nom des fusils’’.

Pour Katilé et ses camarades, l’heure est plus grave qu’on ne le pense. Et ils y voient une volonté manifeste de miner le terrain pour les futures autorités légitimes : « Il est inconcevable que les gens non élus s’octroient des millions de salaires et des milliards en fonds de souveraineté. De l’autre côté, ils ne se soucient guère de la situation des travailleurs, des compressés et des jeunes qui souffrent le Martyr pour leurs droits ».

Pour la centrale syndicale, le refus des autorités de la transition de respecter les accords qu’elles ont signé est une preuve d’irresponsabilité qui ne restera pas sans réponse adaptée.

Sur ses futures actions, l’UNTM est claire : « Plus question de cautionner les décisions et actes qui assombriront d’avantage les espérances d’un redécollage politique serein et sûr ».

Avec plusieurs syndicats affiliés, l’UNTM entend mener ce combat jusqu’au bout. Et le secrétaire général Yacouba Katilé de souligner : « Tout me semble encore fait pour un échec programmé du futur régime afin de provoquer une autre prise inconstitutionnelle du pouvoir. D’ici là, l’UNTM exige l’application stricte du PV de conciliation issu des négociations avec elle et d’autres plateformes. La prise et la signature des décrets y afférents pour que cessent les supplices économiques que constituent les grèves ».

À ses dires, les prétextes économiques ne passeront plus des lors que les non élus se sont octroyés des millions de salaires.

Désormais sur le-qui-vive, l’UNTM a profité de cette journée pour donner un aperçu de son combat.

Mariam Konaré

