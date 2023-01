62ème anniversaire de l’armée malienne : Une fête avec bravoure, gloire et souveraine !

20 janvier 1961-20 janvier 2023, l’armée malienne a 62 ans d’existence. Cette année, la fête d’anniversaire de la création de l’armée malienne est différente des autres. A l’unanimité, Maliennes et Maliens disent que l’armée malienne monte en puissance.

La montée en puissance de l’armée malienne est une réalité. Les Maliens ont fier de leurs Forces Armées Maliennes (FAMa). La confiance est placée sur l’armée malienne pour le retour à la paix et à la stabilité du pays. Malgré la asymétrique imposée depuis plus d’une décennie, les porteurs d’uniformes se battent nuit et jour pour que la puisse vaguer librement à leurs activités quotidiennes. Cette année, le 62ème anniversaire de la fête de l’armée se fait avec bravoure, gloire et souveraineté.

L’année 2022 est encrée dans les annales du Mali. Pendant ce temps, le Mali à travers l’initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son ministre de la Défense et des Anciens Combattants a réquisitionné plusieurs matériels pour éradiquer l’insécurité au Mali. Les porteurs d’uniformes ont le moral au top. Ils ont assez de matériels de qualité pour faire face à l’ennemi aux forces du mal.

La peur a changé de camp. Le Mali sous la houlette de la transition continue de recevoir des matériels. Au seuil du 62ème anniversaire de la création de l’armée, les autorités de la transition ont remis des nouveaux aéronefs et matériels à l’armée malienne. La montée en puissance se poursuit et tout le peuple malien est fier de leur armée. Les FAMa neutralisent quotidiennement les terroristes qui perdent la population de déplacer pour leur activité. Les groupes terroristes se cherchent. De nombreux dégâts matériels continuent d’être enregistrés chez les forces du mal. Ils sont en débandade. Il y a une forte pression sur eux grâce aux feux des FAMa.

Cette année, il y a une particularité de la fête de l’armée malienne. La célébration du 62ème anniversaire a été magnifiée avec bravoure, gloire et souveraine. Malgré « l’abandon en plein vol » de la force Barkhane qui est au Mali, les forces armées maliennes sont motivées sur le champ d’honneur en défendant la patrie. Les FAMa sont sur pied pour le retour définitif de la paix et de la sécurité. Les opérations se font maintenant avec l’appui aérien. Le Mali combat les terroristes avec des avions de chasse et radars.

Tout ceci prouve que la célébration du 6éème anniversaire est différente des autres grâce au leadership des autorités de la transition.

Diakaridia Sanogo

