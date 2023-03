Acquisition d’avions de combats et de drones : Un nouveau cap franchi dans la quête de la souveraineté aérienne

Le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a remis jeudi dernier (16 mars 2023) de nouveaux équipements constitués d’aéronefs militaires de combats et de surveillance L39 et de drones Bayraktar TB2 aux Forces armées maliennes (FAMa), notamment à l’Armée de l’air. Ce qui permet à cette composante de franchir un cap précieux dans son équipement pour pleinement contribuer à l’éradication du terrorisme.

«Ces nouvelles acquisitions participent non seulement à l’amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignement des FAMa», a assuré le Colonel Assimi Goïta. «L’objectif des autorités maliennes est de répondre efficacement à la nouvelle stratégie adoptée par les forces obscurantistes», a assuré le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air, Général Alou Boï Diarra.

Pour l’Armée malienne, il s’agit de «s’adapter» au nouvel environnement, notamment en matière de renseignement. «Le besoin et les exigences de la sécurité évoluent selon les époques, les circonstances et les interactions avec d’autres entités. La quête de la sécurité étant un exercice continu, l’Etat doit se réformer en permanence et adopter la stratégie qui sied au contexte. Comme dans la nature, s’il échoue à s’adapter, il risque de disparaître», a indiqué le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, dans l’allocution prononcée pour la circonstance.

Malheureusement, a-t-il rappelé, dans le contexte malien, «cette vérité s’est imposée à nous depuis le début de la crise multidimensionnelle en janvier 2012 qui a mis à nu nos incohérences, nos défaillances stratégiques entraînant la chute de notre Etat». C’est pourquoi, «soucieux de restaurer le bien-être et la dignité des Maliens, et de lancer la refondation de l’Etat», le président Goïta a fait de «l’amélioration de la situation sécuritaire, la priorité de la Transition».

«Pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenariats, ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l’efficacité dans les relations entre les peuples, dans un esprit gagnant-gagnant», a déclaré le ministre de la Défense et des Anciens Combattant en s’adressant au Chef de l’Etat. Et d’assurer, «les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont prêtes à jouer leur partition pour relever les défis de la sécurisation et de la logistique pour des élections apaisées, transparentes et crédibles, en appui des autres institutions».

En effet, a précisé le Colonel Camara, l’Armée malienne est en «posture offensive et les terroristes sont en déroute». Et de poursuivre, «les opérations agressives menées par nos troupes contre les bandits ainsi que l’attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et venir se rendre. Beaucoup d’entre eux sont déjà en voie de réinsertion, sous la surveillance et la protection des forces de l’ordre». Le ministre de la Défense a profité de cette tribune pour s’adresser «aux fils du pays qui s’étaient égarés et qui commencent à revenir vers la mère patrie, conscients qu’ils ont fait fausse route. Vous pourriez être de nouveau les bienvenus chez vous, la nation est prête à vous ouvrir les bras, à condition que vous acceptiez de vivre selon les lois de la République».

Ces acquisitions viennent s’ajouter à celles déjà reçues, des équipements de transport, de combat et de renseignement remis notamment le 19 janvier 2023 dernier. Cette cérémonie de remise a eu lieu aussi deux jours après le lancement (le 14 mars) des travaux de construction d’un camp moderne de dernière génération à Bougouni, à 170 Km au sud de Bamako, afin de mieux sécuriser toute la partie australe de notre pays.

Kader Toé

Commentaires via Facebook :