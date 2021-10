Actualité des opérations : Plusieurs opérations conjointes et actions de partenariat ont marqué la semaine

Dans la bande sahélo-saharienne, plusieurs opérations conjointes et actions de partenariat ont marqué la semaine. Elles illustrent le très bon niveau d’interopérabilité de la Force Barkhane et des forces partenaires.

Transfert d’autorité entre le groupement tactique désert Tigre et le groupement tactique désert Auvergne

Le Groupement tactique désert – Intervention et partenariat de combat (GTD-IPC) Tigre, armé principalement par le 27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA), a été engagé sur le théâtre sahélien au sein de l’opération BARKHANE de juin à octobre 2021. Il a été relevé sur la base opérationnelle avancée (BOA) de Gossi par le GTD Auvergne, armé par le 92e régiment d’infanterie (92e RI) et des renforts interarmes de la 2e brigade blindée (2e BB). Le déploiement du GTD Tigre aura été marqué par le partenariat de combat avec l’unité légère de reconnaissance et d’intervention n°5 (ULRI 5) des Forces armées maliennes (FAMa) qui a mené de nombreuses opérations pour la sécurisation de Gossi et sa région pendant près de 50 jours.

Alternant opérations en profondeur et d’ampleur dans le Gourma, et entraînements conjoints avec les FAMa, le groupement a également conduit, en appui de l’Agence française de développement (AFD) et du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), des projets de développement importants : abduction d’eau sur 30 km, et projet de barrage et bassins de rétention pour l’élevage. La mise en place, avec la population de Gossi, d’une filière structurée de formation professionnelle des jeunes du Grand Gossi et d’un éclairage public solaire sur 10 km, se poursuit actuellement avec le GTD Auvergne.

L’action du GTD-IPC Tigre a permis de maintenir un bon niveau de sécurité dans le Gourma, autour de la RN 16, de renforcer sensiblement les capacités des unités FAMa de la garnison de Gossi et de réassocier les populations aux projets de développement et aux enjeux sécuritaires.

Le groupement commando harcèle les groupes armés terroristes dans le Liptako

Le groupement commando de la Force Barkhane a mené, du 30 septembre au 6 octobre 2021, une opération de patrouille de recherche et d’action dans la profondeur, destinée à harceler les groupes armés terroristes de l’EIGS dans l’ouest du Liptako et à marquer la présence de la force dans cette région, en coordination avec les opérations du GTD Edelweiss et de la Task force Takuba.

Dans cette zone, les groupes armés terroristes sont peu visibles, difficilement identifiables, extrêmement mobiles et disposent d’un réseau de sonnettes important. L’action du détachement a

néanmoins permis de caractériser la zone d’évolution d’éléments de l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS).

Neutralisation de Oumarou Mobo Modhi

Le 7 octobre 2021, dans le cadre d’une mission de renseignement et d’appui, visant à assurer la liberté de circulation sur la RN 16 entre Gao et Hombori, au profit des forces maliennes et des unités françaises, la Force Barkhane a conduit une opération contre des éléments du groupe armé terroriste Ansarul Islam, spécialisés dans la pose d’engins explosifs improvisés (EEI).

Au cours de cette opération, la Force Barkhane, en coordination avec ses partenaires malien et américain, a neutralisé Oumar Mobo Modhi, chef d’un réseau de poseurs d’EEI au sein d’Ansarul Islam. Le 6 octobre, des éléments d’un groupe armé terroriste ont été détectés au sud-est d’Hombori. Le 7 octobre, après confirmation de leur appartenance au groupe Ansarul Islam, et plus particulièrement à une équipe de poseurs d’EEI, deux frappes aériennes ont permis de neutraliser cet élément dans la région de Ouami. Une unité de la Force Barkhane, mise en place par un hélicoptère de manœuvre Caïman et appuyée par une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque Tigre, a ensuite été déployée pour reconnaître et fouiller la zone d’engagement.

Après la neutralisation de plusieurs hauts responsables de l’EIGS au cours des derniers mois, cette action permet d’affaiblir Ansarul Islam, un groupe armé terroriste particulièrement actif contre les

forces partenaires, maliennes et burkinabè, contre la Force Barkhane et contre les populations.

Le SEO au service de la permanence opérationnelle

Sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, le Service de l’énergie opérationnelle (SEO) a maintenu une activité particulièrement dense depuis le début du mois d’octobre, afin de soutenir

les opérations. En une semaine, le SEO a réalisé plus de 180 ravitaillements d’aéronefs, permettant ainsi la réalisation de l’ensemble des missions de la force.

Cette demande importante s’explique notamment par le rythme soutenu des activités aéronautiques : avions de chasse, drones Reaper et avions de transport réalisent plusieurs missions par jour. Dans un souci de réactivité, et afin d’être en mesure d’intervenir vite et loin, les aéronefs doivent être ravitaillés en permanence. Intervenant 24h/24, 7j/7, le SEO est en mesure de répondre aux attentes de toutes les unités, et contribue ainsi au bon déroulement des opérations, terrestres et aériennes.

Le SEO de la BAP assure également quotidiennement le ravitaillement des forces alliées engagées sur la zone (américaines, belges, allemandes et italiennes) et soutient ainsi leurs activités aériennes.

Cet approvisionnement important s’explique également par l’étendue de la zone géographique du théâtre comportant d’importantes élongations et nécessitant du ravitaillement en vol.

Section d’appui à l’engagement débarqué du 33e RCP malien : la formation EFS se poursuit

Cette semaine, les instructeurs des Éléments français au Sénégal (EFS) poursuivent leur action au profit des militaires maliens du 33e régiment des commandos parachutistes, dans les domaines de l’escorte de convoi, de la réaction face à une embuscade ou encore de la patrouille en ambiance contre-IED.

Répondant aux besoins exprimés par le partenaire malien, cette formation qui se déroule du 5 au 15 octobre est adaptée aux réalités locales. L’objectif des EFS est de permettre à ce régiment d’élite d’être encore plus performant pour contrer la menace terroriste.

CCOM/Barkhane

Commentaires via Facebook :