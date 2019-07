«Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années», a-t-on coutume de dire. L’Adjudant-chef Mohamed Elmeidy Ag Iddas, actuellement commandant de brigade de recherche (BR) du camp1 de la gendarmerie de Bamako, en est un. De la brigade de recherche de Kati à celle du camp I, il aura fait des exploits au service de la nation.

Le mérite d’un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes et non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion. La connaissance donne le pouvoir, mais la force de caractère entraîne le respect. C’est pourquoi, l’homme qui est aux mannettes actuellement à la brigade de recherche du camp I de la gendarmerie de rive gauche, l’Adjudant-chef Mohamed Elmeidy Ag Iddas, se distingue, sinon se démarque en honorant sa hiérarchie à travers ses énormes efforts pour la nation et celle-ci, pour sa part, le respecte pour ses loyaux services au quotidien.

Affecté lors de la toute dernière mutation de commandant de brigade de gendarmerie, effectuée en fin février 2019, Mohamed Elmeidy Ag Iddas, quadragénaire, et ses éléments sont en train de mouiller le maillot pour qu’enfin les usagers de Bamako et ses environs retrouvent la quiétude. Dès sa prise de fonction à la BR du camp I, l’Adjudant-chef Elmeidy Ag Iddas s’est d’abord attelé à la tâche en rénovant complètement les locaux de la BR, tout en y mettant toutes les commodités requises.

En outre, le «CB» de la BR du camp I et ses éléments déterminés réduisent tous les jours les actes nuisibles à la sécurité publique et à l’escroquerie financière. C’est ainsi que son commandant de compagnie, le capitaine hors-pair et chevronné de gendarmerie, Lassana Tamba Keïta, se dit fier de son commandant de brigade Mohamed Elmeidy Ag Iddas.

Ses collaborateurs décrivent un homme assidu au travail avec comme slogan : «S’il s’agit du Mali, il faut le servir loyalement». C’est ainsi qu’il se déploie jour et nuit pour traquer les individus ayant pour but de déstabiliser l’ordre public. Disposant de la bénédiction de la hiérarchie, le CB, Mohamed Elmeidy Ag Iddas, promet d’œuvrer dans le sens de leur politique sécuritaire.

Ousmane DIAKITE

Commentaires via Facebook :