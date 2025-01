L’événement a été marqué par des décorations, un défilé militaire et la remise d’un chèque de 7,514 milliards de Fcfa au Service social des armées

Le Président de la Transition, Chef suprême des Armées, le Général d’armée Assimi Goïta a présidé hier, les festivités du 64è anniversaire de l’Armée malienne à la Place d’armes du 34è Régiment du Génie militaire. La cérémonie a enregistré la présence des représentants des Armées des autres pays de la Confédération des États du Sahel (AES); à savoir le Niger et le Burkina Faso. C’était en présence du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de Transition, le Général de corps d’armée Malick Diaw, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République et des représentants du corps diplomatique.

Le 20 janvier est l’occasion de rendre un vibrant hommage aux dignes filles et fils du Mali qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Cette date commémore un acte fondamental posé par la République du Mali pour affirmer sa souveraineté. Depuis quelques années, sous le leadership du Général d’armée Assimi Goïta, les Forces armées maliennes (FAMa) connaissent une montée en puissance. Cette commémoration, qui intervient seulement quelques jours après la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, est l’occasion aussi de rappeler que l’Armée malienne est un pilier de cette souveraineté.

À son arrivée à la Place d’armes du Génie militaire, le Président de la Transition a d’abord déposé une gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu. Ensuite, il y a eu l’exécution de l’hymne national, les honneurs au drapeau avant qu’il procède à la revue des troupes.

La cérémonie a été marquée par la remise de décorations aux officiers, sous-officiers et militaires du rang des Forces armées et de sécurité. Le chef d’état-major général des Armées, le Général Oumar Diarra, a remis la médaille de la Croix de la valeur militaire à cinq militaires. 23 autres ont aussi reçu la médaille du mérite militaire. Également, trois militaires ont reçu la médaille de sauvetage et quatre autres la médaille des blessés.

L’autre temps fort de la cérémonie a été la remise d’un chèque géant d’un peu plus de 7,514 milliards de Fcfa par le Chef de l’État au ministre de la Défense et des Anciens combattants qui, à son tour, l’a remis au directeur du Service social des Armées. Ce chèque est le montant général des indemnités forfaitaires de 10 ans de salaires des militaires décédés sur les théâtres d’opération. C’est le 14è groupe de paiement.

Le chef d’état-major des Armées a procédé à la remise symbolique des chèques individuels aux représentants des familles des militaires tombés au front. Les élèves du prytanée militaire de Kati ont, au cours de cette cérémonie, émerveillé l’assistance par une représentation sous les sons de leur fanfare, sur la Confédération des États du Sahel. Le clou de la cérémonie a été le défilé militaire et la parade de la flotte de l’Armée de l’air.

S’adressant à la presse à la fin de la cérémonie, le Chef suprême des Armées a rendu hommage à nos devanciers, qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu’il est aujourd’hui. Pour le Général d’armée Assimi Goïta, «il nous appartient désormais de défendre l’honneur et la dignité du peuple malien». Le Président de la Transition a salué les prouesses des FAMa qui ont permis de renverser la tendance et surtout de reprendre l’initiative sur le terrain. «En reprenant le contrôle de notre territoire, nous avons favorisé le retour des services sociaux de base, de nos déplacés et surtout le retour de l’État», a-t-il indiqué

Le Chef de l’État a rappelé que dans le cadre de la Confédération AES, plusieurs opérations conjointes ont été menées et ont permis la destruction de plusieurs bases terroristes ainsi que la neutralisation de certains de leurs chefs. Il a demandé aux Armées de l’AES plus d’engagement et de détermination jusqu’à la victoire finale.

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :