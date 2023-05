Après les aéronefs, les drones et radars, les FAMa ont réceptionné un important lot d’équipements et matériels. Composés de véhicules blindés équipés de mitrailleuses, de véhicules tactiques, de citernes d’eau et d’essence, de camions ainsi que de véhicules de transport et des ambulances, c’est en tout plus de 3000 engins roulants en plus des armes individuelles et collectives que le chef d’état-major des armées a reçu des mains du président de la Transition, Col Assimi Goita. C’était au cours d’une cérémonie dans la garnison de la ville de Kati. Si le chef de l’Etat s’est contenté d’une simple visite statique des équipements, son ministre de la défense, Sadio Camara, en a profité quant à lui pour expliquer la vision du commandant en Chef ainsi résumée : assurer au Mali un avenir radieux et prospère. Ces équipements, dit-il, permettront de «construire une armée d’action, apte au combat». Tout en rappelant les difficultés auxquelles la sous-région est confrontée en termes de sécurité, le ministre de la Défense a déploré les manœuvres malsaines visant à isoler le Mali.

Tout en saluant la résilience et le soutien de Maliens aux FAMa, le ministre Camara les a exhortés à faire davantage plus dans l’accompagnement du combat contre l’obscurantisme et le terrorisme.

Amidou Keita

