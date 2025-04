(Focus) : Affaire de drone abattu Bamako doit éviter le piège d’Alger !

Suite à l’abattage d’un drone malien par l’armée algérienne, Bamako et ses partenaires de l’AES ont énergiquement accusé Alger « d’acte d’agression prémédité ». Mais aussi et surtout d’être « le parrain du terrorisme international ». Le Mali s’est retiré avec effet immédiat du Comité d’Etat-Major Conjoint (CEMOC), et a déposé (avec ses partenaires de l’AES) une plainte devant les instances internationales contre le régime algérien pour « actes d’agression ». Les ambassadeurs des pays de l’AES en poste à Alger sont rappelés dans leurs pays et vice-versa. Les espaces aériens entre les pays de l’AES et de l’Algérie sont réciproquement fermés aux aéronefs militaires et civils. Alors qu’Alger suspend toute aide financière et universitaire à Bamako.

Comme l’on peut aisément constater, rien ne va plus entre Alger et Bamako alors que les deux autres pays de l’AES sont solidaires à toutes les décisions de Bamako. D’où le constat d‘une montée progressive de la tension entre les deux voisins. Idem Niamey et Ouaga. Va-t-on s’arrêter simplement aux accusations mutuelles après ces incidents de frontière? S’il est difficile de répondre à la question, il nécessite tout de même de faire un bref rappel des faits. Qui permettrait de comprendre le véritable enjeu des incidents qui surviennent constamment dans la zone de Tin Zawatin.

Depuis un certain moment, les Forces Armées Maliennes, en synergie avec celles du Burkina Faso et du Niger donc de l’AES, ont décidé d’engager des opérations de ratissage contre les bases des mouvements terroristes dans le Liptako-Gourma et du nord du Mali. Leurs avions sans pilotes sont fortement utilisés dans ce combat noble pour le recouvrement de l’entièreté du territoire de l’AES. Toutefois, leur Grand voisin du nord œuvre inlassablement pour les empêcher de traquer les Groupes Armés Terroristes (GAT). Car Alger , c’est un secret de polichinelle, leur accorde des bases de replis sur son territoire mais aussi, fournit des informations sur les positions des forces armées AES. D’où la survenue de nombreux incidents lors de la surveillance de leur espace aérien et la traque des GAT. L’armée algérienne intervenait déjà discrètement dans les combats aux côtés des GAT contre les pays du Sahel.

C’est dans ce contexte déjà délétère que l’Algérie monte au créneau pour reconnaitre l’abattage d’un drone de l’armée de l’Air malienne qui aurait pénétré de deux kilomètres sur son espace aérien dans la zone de Tin Zaouatine. Une information vite démentie par son allié du « Front de Libération de l’Azawad (FLA) » qui annonce avoir abattu le même drone à l’intérieur du territoire malien. Alors que les Autorités maliennes, tout en reconnaissant la perte de leur aéronef sans pilote, persistent avec des preuves de cordonnées publiées que l’engin volant sans pilote a été attaqué en territoire national. Cette escalade militaire entre Alger et Bamako pourrait-elle s’acheminer vers une guerre ouverte entre les deux pays voisins?

Des analystes qui suivent de près la situation qui prévaut au Sahel (notamment le long des frontières algériennes) estiment qu’Alger œuvre à piéger Bamako dans une guerre directe entre les deux pays. Ces mêmes analystes redoutent qu’une telle guerre (si elle a lieu) ait des conséquences géopolitiques aux conséquences incommensurables pour toute la région sahélo-saharienne. D’autant qu’il y aurait l’intervention directe de l’OTAN aux côtés d’Alger (avec lequel, elle aurait noué des alliances militaires) contre la Russie désormais partenaire militaire et géostratégique de la Confédération des Etats du Sahel. L’AES et la Russie pourraient recevoir l’appui de la Turquie ou l’Iran qui fourniraient des drones et d’autres équipements militaires de dernière génération. La région frontalière Algéro-malienne deviendrait une zone de confrontation entre l’Otan et la Russie, à l’instar de ce qui se passe en Ukraine.

Compte tenu de cette réalité : l’hypothèse d’une guerre entre Alger et Bamako demeure plausible. Mais le Mali et ses partenaires de l’AES, étant déjà confrontés à une guerre asymétrique contre le terrorisme international, doivent tout mettre en œuvre pour l’éviter. Surtout que les enjeux géostratégiques et économiques de la région sahélo-saharienne sont si importants. Les appuis militaires internationaux des deux belligérants comprendront-ils cela pour in fine empêcher qu’ils se fassent la guerre?

Gaoussou Madani Traoré

Commentaires via Facebook :