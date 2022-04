En conférence de presse, le jeudi 7 avril 2022, dans la salle de conférence de la de Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la DIRPA a été on ne peut plus clair par rapport aux fausses informations qui circulent à travers des médias internationaux accusant les FAMa d’avoir tué des civils à Mourrah ((Djenné):. ‘’Ces informations sont de nature à dénigrer et de saboter les efforts de l’armée engagée pour la sécurité des personnes et de leur biens’’, déclare-t-il.

Dans son allocution, le Colonel Dembélé a relaté minutieusement le film des évènements qui se sont déroulés à Mourrah les 27, 28 et 29 mars 2022. Il a par ailleurs apporté un démenti sur les accusations d’exaction et d’exécution de civils commises par les FAMa. ‘’Les FAMa après avoir reçu l’information d’une possible réunion entre les différents chefs terroristes à Mourrah ont pris toutes les dispositions, afin de les délocaliser. C’est ainsi que dans la matinée du 27 mars 2022, deux équipes des forces spéciales ont été aéroportées sur les alentours du secteur du rendez-vous. Compte tenu de la violence et de la ténacité des combats, ces deux sections seront rejointes par trois autres sections. Face à l’opposition farouche des FAMa, les terroristes se sont repliés dans les habitations environnantes’’, explique le colonel Dembélé.

Pour la circonstance, le patron de la DIRPA a fait savoir que toutes les mesures ont été prises, afin de protéger les civils durant cette intervention. ‘’Je salue le professionnalisme de nos Forces de défense et de sécurité. L’Armée malienne a mené ce combat d’envergure contre les terroristes sans l’aide de qui que ce soit comme l’avaient affirmé les médias internationaux’’, a indiqué le colonel Dembélé.

Selon lui, l’information la plus complète est celle provenant des FAMa car ce sont eux qui sont sur le terrain.

La mission première des FAMa, c’est la sécurisation des personnes et de leurs biens. ‘’Qui ne se souvient pas des massacres des villages de Djoura, Ogossagou, Sobanda et autres….., les pressions de terroristes sur les cultivateurs à payer les la zakat où étaient ces médias internationaux, les organisations internationales de défense des droits humains, maintenant que l’Armée fait des exploits, ils disent du n’importe quoi. Ce sont des allégations sans fondement et qu’ils laissent notre armée’’, a-t-il déclaré. Rappelons que les FAMa ont enregistré 8 morts une quinzaine de blessées.

Enfin il a exhorté les journalistes à être des soldats de paix tout en assurant la défense et l’intérêt du Mali.

Brehima DIALLO

