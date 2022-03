La Direction générale de la protection civile du Mali (DGPC), à l’instar des autres communautés de l’Organisation internationale de la protection civile, a célébré, le mardi 1er mars 2022, la Journée mondiale de la protection civile. Satisfaits de la montée en puissance de ses sapeurs-pompiers, les autorités maliennes ont promis plus d’accompagnement à la DGPC.

« Patient est le pompier car il commence en bas de l’échelle ». Cette citation des sapeurs-pompiers cadre bien avec la situation actuelle des services de la protection civile du Mali. En effet, malgré les défis auxquels elle fait face depuis sa création, la DGPC, avec peu de moyens techniques et d’effectif, monte progressivement en puissance. Les statistiques officielles prouvent cela. Fort de cette renommée, elle a célébré mardi dernier à Bamako et dans toutes les casernes pompiers à travers le Mali, la Journée mondiale de la protection civile.

Placée sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de Brigade, Daoud Aly Mohammedine, cette journée avait pour thème : « Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophes et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies ».

Cette commémoration a été mise à profit pour passer en revue les différentes activités menées par la DGPC, les difficultés rencontrées afin de se projeter vers l’avenir. Le thème retenu pour cette journée, démontre à suffisance l’engagement de l’ensemble des acteurs à collaborer pour la meilleure prise en charge des personnes déplacées.

Le directeur général de la protection civile, le Général de brigade, Boukary Kodio, a réitéré ses remerciements aux autorités de la Transition pour les appuis multiformes envers son département dans le cadre de l’exécution de sa mission de sauvegarde de la vie des populations. Il est revenu sur les activités réalisées par la DGPC avant de conclure que les problématiques abordées dans le thème de cette année figurent parmi les priorités définies par sa direction.

Il a par ailleurs ajouté que les activités de célébration de cette année prévoient des actions en faveur des déplacés, notamment des donations de vivres aux différents centres d’accueil de populations déplacées, des campagnes de sensibilisation sur les gestes qui sauvent en secourisme et en sécurité incendie et la désinfection des dits centres dans le cadre de la prévention face à la Covid-19.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de brigade, Daoud Aly Mohammedine a salué et félicité l’ensemble du personnel de la protection civile pour le travail abattu quotidiennement. Le ministre leur a témoigné la détermination sans faille des autorités de la transition à accompagner la protection civile pour leur montée en puissance en termes d’effectif et d’équipement pour qu’elle puisse assurer sa mission d’assistance aux populations.

Pour sa part, le représentant du maire de la Commune IV, Issa Sidibé, 5e adjoint au maire a félicité et encouragé l’ensemble des personnels de la protection civile pour leur engagement dans le cadre de l’assistance et de secours aux populations déplacées en cas de catastrophes et de crises. Il les a aussi rassurés de l’accompagnement sans faille de la société civile pour la réussite de leur mission.

Un exercice de simulation d’assistance aux populations déplacées et le défilé des différentes composantes de la Protection civile ont mis fin à la célébration de cette journée mondiale de la protection civile.

Segou :

Célébration de la journée mondiale de la protection civile

Le 1er mars de chaque année, depuis 1991, la journée internationale de la protection civile est célébrée. Dans la caserne des soldats du feu de Ségou, la fête a eu lieu sous la présidence du gouverneur.

Visant à faire mieux connaitre les missions de la protection civile auprès du grand public, la célébration de cette journée permet aussi de rappeler constamment aux services de la protection civile leur mission sacerdotale de protection de la vie, des biens et de l’environnement.

Le thème retenu cette année « protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies » est selon le directeur régional de la protection civile de Ségou, le Médecin Lieutenant-colonel Jean Gabriel Coulibaly, un thème d’actualité. « Le Mali vie ce thème depuis plus d’une décennie car, confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent qui nous a été imposée par des forces obscurantistes avec une composante sécuritaire majeure due au terrorisme et des conflits inter-ethnique entrainant le plus souvent un déplacement massif de population des zones de conflits vers des zones urbaines censés être plus sures », dit-il.

Ainsi, en 2021, selon les statistiques enregistrées par la direction régionale de la protection civile de Ségou, il y a eu 56 481 déplacées pour 9 709 ménages.

En ce qui concerne la mission régalienne de la protection civile, à Ségou, les soldats du feu ont au titre de l’année écoulée effectué 1366 sorties dont 1181 cas d’accidents de la voie publique, pour 4 164 victimes faisant 2103 blessés et 104 morts. Pour les incendies, 59 sorties ont été réalisées pour 5 blesses et 1 mort. 12 cas de noyade dont 2 rescapés et 10 morts ont été enregistrés.

Aider, secourir et former étant la mission des sapeurs-pompiers, à Ségou, ils ne sont pas restés en marge des activités concourant à la sécurité et à la protection des populations de Ségou. « Nous avons participé aux actions humanitaires envers les personnes déplacées malgré nos maigres ressources. Nous avons également participé à d’autres activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 à toutes les rencontres périodiques du comité de lutte contre le Covid-19 et également procédé à des pulvérisations dans les édifices publics, les lieux de cultes et les résidences universitaire », dira le Lieutenant-colonel Jean Gabriel Coulibaly, directeur régional de la protection civile de Ségou.

Le slogan du directeur étant « je ne cherche pas la perfection mais un processus d’amélioration », pour corroborer cela, en 2021, certains éléments du camp des pompiers de Ségou, ont reçu des formations continues dans beaucoup de domaines au niveau national et international avec l’amélioration de leur cadre de vie.

Parlant du maillage du territoire, la protection civile de Ségou a enregistré l’acquisition d’un site à Niono octroyé par l’Office du Niger pour la construction d’un centre de secours, un autre site de secours a été trouvé à Sebougou pour la construction d’un deuxième centre de secours à Ségou ville. Des démarches sont en cours pour Markala et Dioro, selon le directeur régional.

Au cours de la cérémonie, le porte-parole des éléments de la protection civile de Ségou a, au nom de ses collègues remercié le directeur Jean Gabriel Coulibaly pour ses efforts consentis depuis sa nomination à la tête de la DRPC-Ségou le 5 août 2019 parmi lesquels, l’amélioration du Parc auto, l’amélioration des conditions de travail, la redynamisation du fonds social, l’aide à l’Association des épouses des fonctionnaires de la protection civile de Ségou.

Des attestations de reconnaissances ont été décernées aux sapeurs les plus méritants et des lettres de félicitations à ceux qui se sont fait remarqués par leur courage, leur dévouement et leur détermination pendant les interventions au cours de l’année 2021.

Pour bien accomplir sa mission à Ségou et au Mali, le contrôleur général de police Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou a lancé un message à l’endroit des populations bénéficiaire des actions de la protection civile. « C’est l’occasion pour moi de lancer un appel à tous les citoyens en général et aux Ségoviens en particulier, pour adopter des comportements qui puissent aider les agents de la protection civile dans leur travail de sauvegarde de vie, des biens et de l’environnement ».

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

