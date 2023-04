KATI : Le Président de la Transition renforce les capacités des FAMAs

Le Colonel Assimi GOÏTA a remis ce jour 27 Avril 2023 au camp Soundiata de Kati, un important lot d’équipements militaires. Le président de la Transition avait à ses côtés le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le Président du ConseilNational de Transition le Colonel Malick DIAW, et plusieurs membres du Gouvernement.

Cette action, dira le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants le Colonel Sadio Camara, est l’expression de la vision du Président de la Transition d’assurer les conditions nécessaires et indispensables de la stabilité de notre pays confronté à une crise sécuritaire complexe aggravée par une politique injuste et hypocrite de ceux là qui visent à isoler le Mali. Ils ignorent que les FAMAs qui se battent avec un courage qui force l’admiration, bénéficient du soutien de tout un peuple.

L’ esprit du 14 janvier 2022 dira le ministre de la Défense et des Anciens Combattants continue de se renforcer au fil des épreuves. Cet important lot acquis sur le Budget national à été obtenu auprès de Partenaires historiques et sincères notamment la Chine que le Colonel Sadio Camara à remercié au passage. Il est composé entre autres de plusieurs types de blindés équipés, de BRDM2, de BTR 60 et 70, de véhicules de Combat, de camions citernes pour ne citer que ceux-ci. A cela il faut ajouter un lot offert à l’armée par un citoyen anonyme composé de bus de camions ateliers et de camions citernes.

Au delà des équipements qui répondent à la vision politique des autorités de la Transition, un programme de formation avec des instructeurs compétents complète l’opération toute chose nécessaire à l’efficacité des opérations militaires. Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a invité les hommes à la cohésion, à l’unité et à la discipline.

CCRP/Primature

