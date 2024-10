Le Colonel Assimi Goïta promu au grade de général d’Armée et devient le plus haut gradé de l’armée malienne

A l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi, le Colonel Assimi Goïta, président malien de la transition, a été élevé à titre exceptionnel Général d’Armée devenant ainsi le plus haut gradé de l’armée malienne.

Auteurs du double coup d’Etat de 2020 et 2021, le Colonel Assimi Goita et ses quatre autres camarades sont promus à titre exceptionnel aux grades de Général d’Armée et de Général de corps d’Armée. C’est l’une des principales décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre.

Dans les détails, le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition est élevé au grade de Général d’Armée et devient par la même occasion le plus haut gradé de l’armée malienne devant un certain Amadou Aya Sanogo, un auteur du coup d’Etat de 2012. Les autres, le Colonel-major Ismaël Wagué, les Colonels Sadio Camara, Malick Diaw et Modibo Koné sont promus au grade de Général de Corps d’Armée. La nomination au grade de Général des militaires auteurs du double coup d’Etat de 2020 et 2021 fait partie des principales recommandations du Dialogue Inter-maliens.

Le Général de Brigade Aly MOHAMMEDINE et le Colonel Abdoulaye Maïga, tous membres de gouvernement de transition, ont été promus au grade de Général de Division. Les Généraux de Brigade Kéba Sangaré, chef d’Etat-major général adjoint des Armées, Abdrahamane Baby, Abdoulaye Cissé, Moussa Moroba Traoré deviennent à titre exceptionnel des généraux de Brigade.

Il faut rappeler que ces promotions sont diversement appréciées par les maliens sur les réseaux sociaux.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :