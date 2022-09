Les capacités de 30 agents de la cellule de protection des hautes personnalités (PHP) ont été renforcées au cours d’une formation qui a eu lieu du 5 au 23 septembre 2022 à Bamako. Au programme : modules pratiques et théoriques allant de la révision des gestes techniques d’intervention, à la détection des engins explosifs improvisés, en passant par le secours au combat, la protection des agents (pour mieux protéger la population), le cadre déontologique et le respect des droits de l’Homme ou encore, les renseignements généraux.

Organisées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile (MSPC), cette formation a été appuyée par la Police des Nations unies (UNPOL/MINUSMA). Provenant de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale du Mali, 30 agents ont été formés au cours d’une première session de trois semaines. D’ici janvier 2023, 120 autres agents seront formés au cours de quatre sessions pour atteindre un total de 150 éléments des Forces de sécurité du Mali formés.

Former pour mieux faire face aux défis présents et à venir

Cette collaboration, qui n’est pas la première du genre, permettra de préparer ces agents à la protection des autorités civiles et judiciaires partout au Mali. Elle couvre deux aspects du Mandat de la Mission onusienne : le soutien au FSM, ainsi que la restauration de l’autorité de l’État, notamment dans les régions du Centre et du Nord du pays.

Ces formations spécialisées interviennent également en prévision des besoins sécuritaires liés aux échéances électorales de 2024.

Un partenariat important

Ce transfert de savoir et de savoir-faire entre la MINUSMA et les Forces de sécurité du Mali (FSM) inclut un programme de formation des formateurs, privilégiant la durée et la spécialisation autour de différents pôles de compétences. En effet, la nouvelle doctrine de coopération avec le MSPC, dans le domaine du renforcement des capacités, s’articule autour de pôles de compétences spécialisées comme « l’intervention-protection » qui concerne cette formation mais aussi, les « renseignements généraux, coordination et crise », la « protection civile », la « police de proximité », les « Ressources humaines et le commandement », « éthique et déontologie », ou encore la « police judiciaire »…

Une cérémonie symbolique à l’Ecole nationale de police à Bamako a officiellement mis fin à cette première session de formations, le 26 septembre 2022. Le Secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Oumar SOGOBA y a souligné la très haute importance du programme partenarial entre la cellule du ministère et la MINUSMA, ainsi que la valeur et l’engagement de ces agents de protection.

Source : Minusma

