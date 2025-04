Le Général de corps d’armée Sadio Camara : «Ceux qui pensent nous intimider ou nous déstabiliser se trompent lourdement»

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants |’a affirmé lors du Conseil supérieur de la défense nationale tenu, vendredi dernier, a Koulouba sous la présidence du Chef de l’Etat et Chef suprême des Armées, le Général d’armée Assimi Goita. A cette occasion, le chef d’état-major général des Armées, le Général

Le Président de la Transition et Chef suprême des Armées, le Général d’armée Assimi Goïta, a présidé le vendredi 18 avril à Koulouba, le Conseil supérieur de la défense nationale, en présence du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, du chef d’état-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra et d’autres responsables militaires.

Après évaluation et analyse de la situation sécuritaire du pays, un bilan satisfaisant a été observé. Ce bilan est marqué par de nombreuses victoires enregistrées dans la lutte contre le terrorisme et pour la défense opérationnelle du territoire national, à travers l’opération Maliko. Ces progrès ont été enregistrés grâce à la clairvoyance du Chef de l’État, à la bravoure du soldat malien mais surtout au soutien constant du vaillant peuple du Mali, a déclaré le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, visiblement satisfait à l’issue de la rencontre qui aura duré plus de trois heures d’horloge.

Au cours de la session, le Président de la Transition a donné de nouvelles orientations qui portent notamment, sur la poursuite des efforts dans le processus de consolidation d’une Armée puissante, forte et respectée, qui n’acceptera plus jamais que l’État malien faiblisse et que son peuple soit humilié. «Le Chef suprême des Armées nous a demandé de faire honneur au sacrifice du peuple malien», a souligné le ministre Sadio Camara.

Il a tenu à dire que l’Armée malienne de 2025 n’a rien à voir avec celle de 2020, grâce aux efforts remarquables déployés pour sa montée en puissance sans précédent dans l’histoire du Mali. «L’adversité, qu’elle soit interne ou externe, n’est qu’une source supplémentaire de motivation pour l’Armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider ou nous déstabiliser se trompent lourdement», a rassuré le ministre chargé de la Défense.

Les membres du Conseil supérieur de la défense nationale lors des travaux, vendredi 18 avril à Koulouba

Ainsi, pour mieux consolider les acquis importants de l’opération Maliko, le chef d’état-major général des Armées a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action pour les cinq prochaines années appelé «opération Dougoukoloko 2025-2030».

Selon le Général de division Oumar Diarra, l’opération Dougoukoloko permettra, avec le soutien des autorités, de poursuivre les œuvres de redéploiement des Forces armées maliennes (FAMa) sur l’ensemble du territoire. Mais aussi, de favoriser un environnement favorable au retour de l’Administration. Pour ce faire, le Général Oumar Diarra se dit conscient des défis à relever qui sont liés notamment à l’immensité du territoire national et la défense de nos frontières.

Aboubacar TRAORE

