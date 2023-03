Le Mali reçoit de nouveaux appareils de guerre de la Russie et de la Turquie

Le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général Alou Boï Diarra, a dit avoir reçu un lot d’une vingtaine d’avions et d’une douzaine de drones lors d’une cérémonie en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et des ambassadeurs russe et turc.

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont poussé à la rupture l’alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022, et se sont tournés vers la Russie.