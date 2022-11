Après l’Egypte et le Royaume Uni, c’est au tour de la Côte d’Ivoire de décider le retrait de ses troupes à la MUNISMA. C’est dans un courrier adressé aux Nations unies qu’Abidjan a indiqué sa volonté de retirer « progressivement » ses militaires et policiers déployés au sein de la mission de maintien de la paix au Mali. Ils sont au nombre de 850 éléments déployés au Mali depuis 2014.

Au lendemain de l’annonce par la Grande-Bretagne de sa volonté de retirer de façon anticipée ses 300 soldats déployés au Mali en appui de la MINUSMA, c’est la décision de la Côte d’Ivoire qui est rendue publique. Dans une correspondance adressée le 11 novembre au bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix, la mission permanente ivoirienne auprès des Nations unies le gouvernement ivoirien a clairement indiqué qu’il retirerait ses militaires. Cette action est-elle la suite logique de l’incident diplomatique entre la RCI et le Mali au sujet des 46 soldats incarcérés ? Alassane emboite-t-il le pas à Macron qui a retiré Barkhane et qui vient de suspendre l’aide au développement ?

Pour rappel le retrait des soldats ivoiriens de la MINUSMA avait été annoncé le 28 octobre dernier, à l’issue d’un entretien entre Léon Kacou ADOM, ministre ivoirien délégué des Affaires étrangères, et Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux Opérations de Paix de l’ONU. Le représentant de la Côte d’Ivoire à l’ONU, dans une correspondance ce 11 novembre, a officialisé ce retrait.

Tout comme la Côte d’Ivoire, le Royaume-Uni a aussi annoncé ce lundi 14 novembre, le retrait anticipé de ses militaires actuellement déployés au Mali. Déjà, le représentant de la Côte d’Ivoire auprès des Nations-Unies informe que la relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d’État-major (MSO) et des Officiers de Police (IPO), prévus respectivement en octobre et novembre 2022, ne pourront plus être exécutés. Le retrait des soldats ivoiriens sera effectif en août 2023.

Tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako

Aucune raison officielle n’est donnée pour ce retrait mais les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali se sont considérablement tendues ces derniers mois, en particulier après l’arrestation en juillet dernier de 49 militaires ivoiriens à Bamako.

L’annonce du retrait «progressif» des troupes ivoiriennes intervient dans un contexte de tension diplomatique entre le Mali et la Côte d’Ivoire, au sujet des 49 soldats ivoiriens considérés par Bamako comme des mercenaires. Ces soldats arrêtés depuis le 10 juillet 2022 n’ont jamais été formellement reconnus par l’ONU comme étant ceux du National Support Eléments. La médiation togolaise qui avait obtenu la libération des trois femmes du groupe semble avoir atteint ses limites.

Plusieurs autres médiations sont en cours pour obtenir leur libération. Pour rappel début octobre le président ivoirien Alassane Ouattara avait assuré que les choses évoluaient “bien”. Alors pourquoi ce retrait ? La réponse est à chercher du côté de Bamako qui ne semble pas faire bouger les lignes depuis la tentative de la double médiation togolaise d’abord, après sénégalaise. Pourrait-on tenter de dire que ce retrait est également motivé par le fait qu’aucun résultat tangible n’est visible pouvant faire espérer à une sortie rapide de la crise avec le retour à l’ordre constitutionnel. D’aucuns prêtent à la Côte d’Ivoire de faire le jeu de la France qui a non seulement décidé de retirer les forces Barkhanes, mais aussi et surtout suspendre son aide au développement. Tout compte fait l’isolement diplomatique du Mali continue de plus belle. Il reste aux autorités maliennes de faire en sorte que d’autres pays n’imitent pas la Côte d’Ivoire, l’Egypte et le Royaume Uni. Donc la diplomatie n’est doit plus être dolosive, mais proactive.

Assitan DIAKITE

