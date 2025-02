L’Etat-major général a reconnu l’attaque meurtrière perpétrée par les présumés terroristes contre un convoi civil sous escorte militaire le vendredi 7 février sur l’axe Gao –Asongo. Le premier bilan fait état de près de 25 morts civils.

Le convoi civil escorté par les forces armées maliennes sur l’axe Gao- Asongo a été victime d’une l’attaque de grande ampleur perpétrée par les groupes armés terroristes, le vendredi 7 février dernier. Selon un communiqué de l’armée, les terroristes ont ouvert le feu sur le convoi faisant près 25 morts civils-militaires.

L’armée malienne escortait un convoi de plusieurs dizaines de véhicules de la ville de Gao à Asongo lorsqu’elle a fait l’objet de cette attaque des groupes terroristes. « Trois véhicules civils ont été atteints lors de cette embuscade tendue par les groupes terroristes causant la morte de 25 civils et 13 blessures majoritairement des jeunes orpailleurs étrangers en partance pour le site minier de Intahaka », a rapporté l’armée.

Selon les témoins sous couvert d’anonymat, le convoi est tombé dans une embuscade tendue par les forces obscurantistes qui n’ont pas hésité à ouvrir le feu sur les civils escortés par les forces armées. “D’après un transporteur rescapé, les djihadistes ont tendu une embuscade à l’escorte et ont ouvert le feu sur tout le monde sans distinction pour faire le maximum de victimes”, a détaillé un responsable d’un syndicat malien des transporteurs sous couvert d’anonymat chez nos confrère de l’AFP.

Il nous revient toujours que les policiers et les militaires escortaient un important convoi composé de 22 minibus, six gros bus et huit camions qui transportaient des civils majoritairement des étrangers qui se rendaient sur le site d’orpaillage de la localité de Intahaka. Sur les images amateurs largement partagés sur les réseaux sociaux, l’on voit des camions et des minibus totalement détruits par les terroristes que ont perpétré cette attaque.

23 terroristes neutralisés

L’Etat-major de l’armée souligne que pendant des violents combats engagés par les militaires, les terroristes repoussés, dans leur repli, ont délibérément ciblé des passagers dans la panique et la débandade. Toujours, l’armée annonce qu’au cours des opérations de ratissage, elle a retrouvé 19 corps terroristes abandonnés et quatre blessés ainsi que de matérielles de guerre. Dans la soirée de la même journée, les FAMA ont neutralisés quatre terroristes portant le bilan à 23 morts assaillants, calcinées 4 motos, des armes et récupérés des munitions lors d’un accrochage à 40 KM d’Ahoussa Foulani.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

