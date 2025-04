Nouveau revers pour la Katiba du Macina dirigée par le terroriste Amadou Koufa dans les régions du centre du Mali. Cinq combattants de ce nébuleux groupe terroriste, qui sème la terreur depuis plusieurs années, ont été tués à bord d’une pirogue le 3 avril dernier dans le village de Saré-Mala dans la région de Mopti.

Les terroristes neutralisés sont : Abou Mariam, Allaye Bori, Abdoul Djabir, Moussa Moulaye et Hama Bory. L’Etat-major général de l’armée malienne explique qu’ils ont été neutralisés à bord de leur pirogue embarquant de la logistique et quittant le village de Saregida, situé à 18 au Sud –Est de Sévaré. La filature de ces terroristes leur a permis aux vecteurs aériens de l’armée de réaliser une frappe de précision. Les cinq terroristes étaient connus par les renseignements de l’armée pour leur responsabilité dans les attaques meurtrières contre les positions de l’armée et les civiles.

Une quinzaine de refuges terroristes détruits

Le lendemain de cet exploit, les vecteurs aériens de la Confédération des Etats du Sahel (AES), ont mené des nouvelles frappes qui, selon l’armée malienne, ont détruit une de refuges terroristes et leurs logistiques encore dans la région de Mopti et celle de Sikasso. Environ quinze refuges ont été ciblés, le 4 avril, dans les localités de Nouh-Bozo, Diafarabé, Diohoul et Mamba, toutes situées dans le Gourma (Région de Mopti) et dans la forêt de Farako située dans région de Sikasso). Ces différentes opérations aériennes ont été menées sur la base de renseignements coordonnées par la Force unifiée de l’AES. Selon le communiqué de l’armée, elles ont permis de neutraliser de plusieurs combattants terroristes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

