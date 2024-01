Mali : Discours du chef de l’État à l’occasion de la célébration des 63 ans de l’Armée : Maintenir les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces

Après avoir rendu hommage aux victimes, le président de la Transition a rappelé les efforts effectués en 2023 pour permettre la reconquête de l’intégralité du territoire national et le rétablissement de la paix dans notre pays. Le colonel Assimi Goïta a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement de maintenir à un niveau élevé les efforts engagés en faveur de la défense et de la sécurité.

Il a également salué la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), une organisation qui concrétise notre fraternité d’armes avec le Burkina Faso et le Niger face à un ennemi commun appelé le terrorisme.





Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang, Mes chers compatriotes

Demain 20 janvier 2024, notre peuple, en communion avec nos Forces de Défense et de Sécurité célèbre le 63e anniversaire de la création de notre armée nationale. à cette heureuse occasion, il me plait de saluer la mémoire combattante du Président Modibo Keita et de ses illustres compagnons, civils et militaires qui, en véritables visionnaires, ont forgé une armée nationale pour soutenir le processus d’émancipation du pays, assurer la défense du territoire, ainsi que la protection des populations et des intérêts vitaux de la République naissante du Mali.

Depuis cette date, les Forces de Défense et de Sécurité, garantes de la tradition dans la modernité, écrivent les pages les plus glorieuses de notre histoire contemporaine au prix d’énormes sacrifices. Je voudrais saluer en cette circonstance, la mémoire de nos défunts frères d’armes tombés au champ d’honneur et réitérer à leurs familles ma solidarité et ma compassion. Aux blessés, parmi nous, j’adresse mes vœux de prompt rétablissement et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils.

Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang, Mes chers compatriotes

La commémoration de la fête de l’armée, qui est un des symboles fédérateurs de notre peuple, aura lieu cette année sous le signe d’une mission accomplie : celle de la reconquête de l’intégrité territoriale du pays et du plein exercice de notre souveraineté sur l’ensemble du territoire national. Vous vous rappelez qu’à l’occasion des Assises Nationales de la Refondation et de la grande manifestation du 14 janvier 2021, désormais commémorée comme la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le peuple avait exprimé comme priorités absolues, la reconquête de l’intégrité. du territoire, le rétablissement de la paix, de la sécurité et la stabilité dans le pays.

Cette mission que de nombreuses voix considéraient comme étant au-dessus de nos moyens, est aujourd’hui, presque entièrement accomplie par nos Forces de Défense et de Sécurité avec nos ressources propres et dans le strict respect des Droits de l’Homme et du Droit. Humanitaire Internationale. Ces succès, faut-il le rappeler, résultant de l’application rigoureuse, dans le Plan d’Action du Gouvernement, de la volonté politique largement exprimée par le peuple malien.

En plus de la poursuite des réformes indispensables engagées au profit des Forces de Défense et de Sécurité, les efforts du Gouvernement ont porté d’une partie, sur l’augmentation des capacités opérationnelles à travers l’augmentation des effectifs et l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. D’autre part, par l’acquisition d’équipements au profit des armées et services pour la préparation et le maintien en condition opérationnelle des troupes.

Ainsi, 2023 a vu la consolidation des recrutements ordinaires et spéciaux, de même que le lancement de nouvelles vagues de recrutements dans toutes les branches des Forces de Défense et de Sécurité. En parallèle, les programmes de formation, d’entraînement et de préparation opérationnelle des forces ont été adaptés au contexte. Le renforcement des capacités aériennes et terrestres a été assuré par la dotation des FAMa en plusieurs véhicules tactiques de combat, moteurs blindés, avions, hélicoptères et drones, en mettant l’accent sur l’aptitude à opérer en autonome. La réussite de la sécurisation du référendum du 18 juin 2023 et de la Biennale artistique et culturelle à Mopti en est une illustration.

Le renforcement des infrastructures a connu un acteur particulier avec l’ouverture de chantiers des camps militaires dans les localités de Bougouni, Kita, Diéma, San et Koutiala et avec la fortification des entreprises sur le théâtre des opérations. De plus, le démarrage de la construction des logements au profit des Forces de Défense et de Sécurité ainsi que la revalorisation des états-majors par la mise à disposition des postes de commandement ultramodernes, contribuent à l’amélioration du cadre de vie des Hommes et de leurs familles de même que leurs conditions de travail.

L’inauguration prochaine de l’hôpital militaire de Banankoro est un atout essentiel et un témoignage de notre profonde gratitude envers nos militaires blessés, mais aussi, constitue une opportunité pour nos compatriotes qui bénéficieront de soins de qualité tout en préalable les évacuations sanitaires aux coûts exorbitants. La militarisation de la Police nationale et de la Protection civile a été une des réformes phares dans la transformation du corpus doctrinal des Forces de Défense et de Sécurité. L’adoption du statut de la réserve et d’autres textes sur les Armées et Services s’inscrivent dans cette dynamique qui vise à harmoniser et à fortifier la doctrine d’emploi des forces, tout en garantissant une disponibilité accrue et une capacité de mobilisation. à la hauteur du défi.

Je voudrais saisir l’occasion que m’offre la commémoration des 63 ans de notre armée, pour réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de la Transition, de maintenir à un niveau élevé les efforts engagés en faveur de la Défense et de la Sécurité.

Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang, Mes chers compatriotes



Les résultats acquis nous rappellent l’héritage des pères fondateurs de notre nation et le sacrifice des milliers d’hommes, de femmes, civils et militaires, qui se sont vaillamment battus pour que notre pays soit ce qu’il représente aujourd’hui : un pays libre et souverain, ancré dans ses valeurs morales, spirituelles et socio-culturelles, avec des communautés interdépendantes qui vivent dans la diversité et en harmonie.

À cet égard, la fête de l’Armée demeure pour notre peuple, un exercice de souvenir essentiel, destiné à pérenniser notre glorieux passé, afin que les sacrifices consentis restent toujours vivaces dans la mémoire collective des Maliens. C’est également une occasion toujours renouvelée pour notre peuple de témoigner sa reconnaissance à nos Forces de Défense et de Sécurité pour leur combat et leurs sacrifices, qui ont abouti à la libération de la Patrie. C’est donc légitimement, que je voudrais, au nom du peuple malien, exprimer ma satisfaction, ma fierté et mon soutien total à nos Forces de Défense et de Sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme dans la conduite de leurs missions au service de la nation.

Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang, Mes chers compatriotes



Notre pays sort lentement, mais progressivement de cette longue crise multidimensionnelle qui a profondément affecté tous les segments de notre société. Au regard de l’ampleur du phénomène du terrorisme et en raison de son caractère transfrontalier, l’Alliance des États du Sahel (AES) concrétise notre fraternité d’armes avec le Burkina Faso et le Niger face à un ennemi commun. Dans un cadre intégré, formel et permanent, elle facilite la coordination et la gestion des actions militaires et sécuritaires par la mutualisation des moyens avec comme état final recherché, la conduite et la poursuite efficaces des opérations conjointes.

C’est le lieu de saluer la vision et l’adhésion entière de mes homologues et frères d’armes du Burkina Faso et du Niger à cette initiative historique. Au-delà du retour de la paix, de la stabilité du pays et de ses institutions, le défi majeur pour nous, reste aujourd’hui la refondation de l’État. Ce vaste et ambitieux chantier du Gouvernement de la Transition est une œuvre de conviction, un idéal qui doit structurer le comportement au quotidien de chaque citoyen. Sa réalisation ne sera possible que dans un environnement apaisé et sécurisé. Elle renvoie essentiellement aux missions des Forces de Défense et de Sécurité. Toute chose qui justifie largement la primauté accordée à la composante « défense et sécurité » dans le Programme d’Action Gouvernementale.

Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang, Mes chers compatriotes



Les succès tactiques et opérationnels réalisés par les Forces de Défense et de Sécurité sur le théâtre des opérations, ont permis à notre pays de commencer à rétablir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire. En somme, le contexte spécifique de notre pays exige la poursuite de l’opération MALIKO, en coordination avec les autres initiatives de stabilisation dans le Centre et dans le Nord pour l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre d’une approche globale de la crise multidimensionnelle que nous traversons.

Cette posture nécessite, dans la détermination et dans le professionnalisme, le redéploiement effectif des Forces de Défense et de Sécurité sur le territoire national. Je voudrais à cet égard, saluer la promptitude de la hiérarchie militaire et le courage des hommes engagés qui, à travers les différentes opérations initiées dans le cadre de MALIKO, ont obtenu des résultats incontestables.

Il s’agit, entre autres, de l’opération KELETIGUI, orientée vers la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes ; de l’opération TILECOURA, pour la sécurisation du processus électoral ; et, récemment, de l’opération DOUGOUKOLOKO pour la finalisation du redéploiement des Forces de Défense et de Sécurité sur l’ensemble du territoire national. Il s’agira donc de consolider les acquis dans la perspective du développement et du maintien des capacités opérationnelles autonomes avec la mutualisation des moyens de l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières.

Je ne saurais terminer sans vous adresser mes félicitations et encouragements pour les victoires présentes et futures.

C’est sur ces notes d’espoir que je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne fête de l’Armée dans un Mali uni, prospère et pacifié.

Vive les Forces de Défense et de Sécurité au service de la

Nation ! Ensemble nous

fait le Mali Kura

Qu’Allah bénisse le Mali

et protège les

Maliens !

Je vous remercie.

