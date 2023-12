Mali : l’armée annonce une progression vers la dernière emprise de la Minusma à Aguelhok

Aguelhok, la seule emprise de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilité au Mali (MINUSMA) inoccupée par l’armée malienne est sur le point d’entrer dans le giron de l’Etat. Hier lundi, l’Etat-major général de l’armée a annoncé qu’une nouvelle colonne de l’armée a entamé une progression vers cette localité. C’est un communiqué qui a annoncé le début de cette opération de sécurisation de la ville d’Aguelhok qui échappait comme plusieurs d’autres localités de la région de Kidal au contrôle du pouvoir central de Bamako. L’armée n’estime que cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence et de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire.

L’armée présente partout

Avant le début de cette opération, le gouvernement de la transition avait annoncé en début de semaine que conformément à la résolution du 2690 du conseil de sécurité de Nations Unies, les forces armées maliennes sont déployées sur toutes les emprises de la MINUSMA. Le gouvernement s’était même réjoui de cette prouesse opérationnelle qui, selon lui, représente une étape décisive dans le cadre de la rétrocession des emprises de la MINUSMA à l’armée. « Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré cette opération de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillants forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est restera UN et indivisible », s’est réjoui le gouvernement de transition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

