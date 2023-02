Mali : l’armée s’équipe de plus en plus avec des drones Bayraktar TB2 Turc

Le Mali se dote de plus en plus de drones turcs pour lutter contre les groupes armés terroristes. Le 14 février 2023, à la base 300 de l’Armée de l’Air de Gao, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a remis des nouveaux drones Bayraktar TB2 à l’armée.

C’est la deuxième remise en espace de quelques mois. Le mardi 14 février passé, au camp Firhoun Ag Alançar de la 3ème région aérienne malienne, le Ministre de la Défense, le Col.Sadio Camara, accompagné de plusieurs hauts gradés de l’armée et le gouverneur de la région de Gao, a remis des drones TB2 de marque turque à l’armée de l’Air. « Je suis venu voir les drones acquis par l’Armée de l’Air et échanger avec la troupe, prendre note des préoccupations des hommes et leur faire part de notre détermination à poursuivre les objectifs d’une Armée qui doit pleinement répondre aux attentes de la Nation », a indiqué le Colonel Sadio Camara, l’un des piliers du gouvernement de transition, ajoutant que « l’acquisition de ces drones de reconnaissance et de combat va permettre d’améliorer et d’accroître les capacités de lutte contre le terrorisme, de soutenir les opérations, d’apporter plus d’assurance aux hommes engagés sur les théâtres des opérations ». L’armée ne fournit aucun chiffre sur la quantité des drones acquis avec la Turquie.

En décembre 2022, c’est le même Ministre de la défense qui avait procédé à la remise d’un premier lot de drones à l’armée de l’Air dans le camp militaire de Sévaré, situé dans le centre du pays.

Cette nouvelle acquisition renforce les capacités des forces armées maliennes contre une menace terroriste depuis plusieurs années. L’armée malienne est dotée aujourd’hui de matériels conséquents dans la lutte contre le terrorisme. Des hélicoptères de combats en passant par l’acquisition des avions de chasse, des radars de surveillance, drones de surveillance et des matériels roulants sont autant d’équipements militaires que l’armée a acquis grâce au partenariat des nouvelles autorités de la Russie.

Ce drone de fabrication turque est réputé d’être efficace dans les théâtres des opérations militaires. En 2020, cette armée avait prouvé son efficacité dans les yeux monde en aidant l’Azerbaïdjan à vaincre les forces blindées arméniennes et à récupérer de vastes territoires lors de la guerre du Haut-Karabakh. Dès lors, ce drone est quotidiennement acquis par les pays d’Europe et les Etats africains confrontés à la menace terroriste.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :