Mali : Moussa Himma Diallo, numéro deux de la Katiba, tué par une frappe des vecteurs des forces de l’AES

Nouveau coup dur pour la Katiba-SERMA, un mouvement terroriste qui sévit dans le centre du Mali depuis plusieurs années. Selon un communiqué de l’Etat-major général de l’armée malienne, le numéro deux de la Katiba, Moussa Himma Diallo, a été neutralisé par une frappe des vecteurs des forces armées de l’Alliance des Etats du Sahel dans la journée du 26 décembre 2024. Le redoutable terroriste a été tué grâce aux renseignements précis que les forces de l’AES auront reçus. « Les renseignements ont donné une description précise de la cible qui devrait rejoindre son épouse à côté d’un hameau à quelques kilomètres du village de Serma », a précisé le communiqué de l’état-major, ajoutant que l’opération a été menée par les vecteurs des forces de l’AES qui opéraient dans la zone. « Un pick-up est repéré suite à une surveillance minutieuse de la zone. L’homme tel que décrit a été repéré et neutralisé à bord de son véhicule qui a été détruit par une frappe et aucun dommage collatéral n’a été enregistré », a indiqué le communiqué de l’armée diffusé à la télé nationale accompagné de l’image du désormais numéro 2 de la Katiba, Moussa Himma Diallo. La neutralisation de ce redoutable terroriste a été réalisée grâce à la collaboration entre l’armée et les populations et prouve à suffisance le professionnalisme et l’efficacité des forces conjointes de l’AES.

21 corps terroristes abandonnés

Deux jours après la neutralisation de Moussa Himma Diallo, les forces armées malienneS ont repoussé une attaque terroriste complexe à Saye, localité située dans la région San. « Les terroristes en grand nombre ont échoué dans leur action en force au cours de violents combats », a encore annoncé l’état-major de l’armée, qui déplore le décès d’un militaire et les blessures de trois militaires et deux civils. Lors de cette contre-attaque, l’armée affirme avoir ramassé 21 corps terroristes abandonnés, des armes, des minutions et des équipements de tout genre dont des mitrailleuses lourdes et des engins explosifs.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

