L’armée malienne à nouveau été victime d’une attaque faisant neuf militaires tués et des pertes matérielles, hier mercredi, au poste de Boni, région de Mopti. Des motos détruites et un engin blindé immobilisé, selon l’Etat major général de l’armée.

L’armée malienne continue à être la cible des attaques sanglantes. Hier mercredi, elle a subi une nouvelle fois une attaque que l’état- major de l’armée impute aux groupes jihadistes qui sévissent dans la région de Mopti. Le communiqué publié par le chef d’Etat major général de l’armée indique que c’est vers 6 h 15 mn qu’un détachement des FAMAs basé à Boni , situé entre Douentza et Hombori dans la région de Mopti, a fait l’objet d’une attaque des groupes terroristes avec un engin blindé et des motos.

Le bilan est lourd. « 9 militaires maliens tués, 6 blessés et des dégâts matériels enregistrés », a indiqué l’état major de l’armée dans ce communiqué. Côté ennemi, le communiqué fait état d’une vingtaine de terroristes tués, des motos détruites et un engin blindé immobilisé. Les militaires basés au poste de Boni ont eu leur salut grâce à l’intervention de l’avion malienne et de la force Barkhane qui sont parvenues à repousser les assaillants qui auraient recouru à du matériel blindé peint sous les couleurs de l’armée.

Le centre du Mali est depuis plusieurs années le théâtre de nombreuses attaques sanglantes et meurtrières contre les civils et les militaires. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020, ce sont les bases militaires de Boulkessi et Mondoro, situées toujours dans région de Mopti, qui ont été visées par deux attaques simultanées faisant six militaires maliens et une quarantaine d’assaillants tués.

Les différentes attaques n’ont jamais entamé la détermination des forces armées malienne qui rassurent, à travers son Etat-major, qu’elle resteront attachées à leur mission régalienne de défense l’intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

