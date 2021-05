Mali : un deuxième coup d’Etat de trop en neuf mois

Le colonel Assimi Goïta et ses acolytes, en décidant d’évincer le Président et le Premier ministre de la transition, replongent le Mali dans une nouvelle incertitude dont on ne saurait prévoir l’épilogue.

Le lundi soir, à la surprise générale de tout monde, le vice-président de la transition, qui voyait le Président Bah N’Daw et son Premier ministre, Moctar Ouane, s’affranchir de son diktat, a décidé de mettre totalement en échec tous les efforts que les autorités maliennes avec le concours des partenaires internationaux avaient réalisé vers le retour à l’ordre constitutionnel. Le chef de la junte, en défendant sa forfaiture sur les antennes de l’ORTM, reproche au Premier ministre, Moctar Ouane, de « s’être montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux » face aux grèves et manifestations diverses des acteurs sociaux et politiques.

Au Président de la transition que lui-même a imposé au Mali après avoir pris le pouvoir par les armes le 18 août 2020, il reproche, en outre, d’avoir, de façon unilatérale, accepté la démission du gouvernement, puis procédé à la reconduction immédiate du Premier ministre avec pour mandat d’aller à la formation d’un nouveau gouvernement sans concertation avec le vice-président en charge des prérogatives de la défense et de la sécurité. Une telle démarche que les officiers du Comité National du Salut du Peuple qualifient d’une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d’aller vers une violation de la charte de la transition.

Des arguments qui ne sauront expliquer cette forfaiture des militaires qui, par leur obstination à vouloir tout contrôler, mettent un frein au fonctionnement des instances de la Transition. Loin des légalistes qu’ils prétendent être, le Colonel Assimi et ces acolytes ont été les premiers à violer les textes en piétinant les prescriptions contenues dans la Charte de la transition. Au lendemain du coup d’Etat d’août 2020, les militaires ont bâclé les conclusions des journées de concertations en imposant leurs propres textes aux participants. Puis, par deux décrets, ils ont procédé à la nomination et désignation des membres du Conseil National de Transition en introduisant les noms de leurs proches dans la composition de cet organe. Comme si cela ne suffisait pas, les militaires ont passé les neuf derniers mois à nommer des colonels à tête de tous les leviers du pouvoir en violation de la charte de la transition et de la Constitution du 25 février 1992.

En réalité, les motifs avancés par les militaires pour évincer les dirigeants civils de la transition ne tiennent pas tant, depuis la mise en place des organes de la transition, la CEDEAO a mis en place un mécanisme de suivi de la transition chargé d’évaluer les faits et gestes des deux personnalités que les militaires ont chassé du pouvoir.

En effet, le Président Bah N’Daw et son Premier ministre, Moctar Ouane, voyant le mécontentement de la population, avaient décidé de s’affranchir en refusant de reconduire les ex-ministres de la défense et de la sécurité, tous putschistes, et en jetant leur dévolu à deux autres généraux de l’armée malienne. Ils voulaient profiter des 9 derniers mois de la transition pour constituer un gouvernement de large ouverture, où une grande partie des forces vives seraient représentées afin de conduire le Mali vers des élections inclusives, crédibles et transparentes. Cet équilibre que ces deux dirigeants contraints par les armes de quitter ont voulu instaurer s’apparente comme une menace à l’influence des cinq colonels, qui visiblement ne sont pas prêts à partager le pouvoir avec leurs supérieurs encore moins avec les civils.

Cet entêtement à vouloir contrôler le pouvoir coûte que coûte n’est pas sans conséquence pour le Mali. Les tenants du pouvoir au Mali déjà en brouille avec le M5-RFP ont certainement du pain sur la planche tant ils ont attiré la colère de la communauté internationale contre eux. Avec à leur tête la France, qui est aujourd’hui la première nation au monde qui appuie le Mali dans la lutte contre le terrorisme à travers la force Barkhane, les soutiens de l’Afrique et d’ailleurs n’accorderont pas un blanc-seing au nouvel homme fort de Bamako. Et ils commencent à le faire savoir à travers les nombreuses condamnations suite à l’arrestation et à la destitution du Président et du Premier ministre de la transition. Ce qui annonce un long bras de fer entre la junte et les partenaires du Mali sur le plan diplomatique.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :