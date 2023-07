Invité sur le plateau de l’émission ‘’En toute Liberté » la semaine dernière de la Chaine Joliba TV, Nouhoum Sarr, membre du CNT s’est prononcé sur l’actualité du pays sur plusieurs plans. Au sujet du bilan de la Transition pendant 2 ans, il n’a pas tourné autour du pot pour affirmer que cela est brillant vu plusieurs avancées accomplies, notamment en termes d’effectif des FAMa qui est passé, selon lui de 22 000 Hommes à 65 000 Hommes.

A l’entame de son propos sur ce bilan de la Transition au Mali, il a souligné que l’une de leurs principales revendications à l’opposition avec l’ancien régime était la situation sécuritaire. Cela avec comme point d’orgue le devenir de l’Armée. Laquelle, selon lui était dans une situation ‘’délabrée’’, qui n’arrivait plus à assumer ses fonctions régaliennes et couvrir sa mission pour défendre l’intégrité du Territoire. Qu’avec la Transition en 2 ans, elle arrive à faire des exploits. « Le soir du 18 Août, l’Armée Malienne comptait 22.000 Hommes. Aujourd’hui, l’Armée Malienne, c’est 65.000 Hommes, un peu plus. Je n’en connais pas d’exemple en Afrique au Sud du Sahara ou en Afrique tout court où l’Armée a doublé, triplé son effectif en l’espace de 2 ans. C’est une prouesse extraordinaire et ça, c’est le bilan de la Transition » a-t-il élogieusement déclaré.

Il renchérit en citant, selon lui, des prouesses enregistrées par les Autorités de la Transition. Notamment la flotte aérienne qui s’est modernisée en 2 ans et l’acquisition des Drones et des matériels sophistiqués. Une évidence, indique-t-il, qui fait que l’Armée nationale est en capacité d’assumer sa fonction et de réaliser sa mission. « Ça c’est le bilan de la Transition et moi je suis heureux de participer à ça. C’est mon bilan aussi…. Des véritables avancées ont été réalisées» s’est-il glorifié.

Sur d’autres plans, poursuit M. Sarr, le Mali était la risée du monde. Qu’aujourd’hui, personne ne peut dicter quoi que ce soit à notre pays. Ce qui constitue à ses yeux : le commencement de la souveraineté. Et d’ajouter qu’ : « Aujourd’hui, on est fier d’être malien, c’est quelque chose d’essentiel….. Vous êtes respecté à l’étranger lorsque vous présentez votre passeport dans les Aéroports… C’est le bilan de la Transition ».

Cependant, il n’a pas caché les failles de cette période exceptionnelle, à savoir la question d’engrains et celle de l’Agriculture. D’après lui, qui restent une épine avec le recul du Mali du rang des pays producteurs du Coton de la 1ère à la 3ème place. Et de dire que le bilan est reluisant en plusieurs termes, précisément en termes sécuritaire, de la réorganisation stratégique de la Diplomatie et de la posture du pays.

Par Mariam Sissoko

