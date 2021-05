Protection civile : Une centaine d’officiers, des sous –officiers et des sapeurs pompiers reçoivent leurs galons

La protection civile malienne fait peau neuve avec la remise de nouveaux galons à 26 officiers, 25 sous-officiers et plus d’une centaine des sapeurs pompiers après une instance formation. Ces nouveaux récipiendaires qui ont tous montés en grade ont suivi plusieurs mois durant des nouvelles techniques conformes aux standards internationaux sur la protection des personnes en danger. Ils sont tous pratiquement prêts à servir le district de Bamako voire d’autres localités du Mali.

Le directeur régional de la protection civile, le lieutenant colonel Adama Diatigui Diarra, lors de cette cérémonie de galons qui a commencé par la levée du drapeau national, a salué la qualité du travail, la persévérance et l’endurance de soldats du feu dont les nouveaux gradés ont fait montre lors de cette formation. « Ne soyez pas de porteurs de galons. Soyez plutôt à la hauteur et rehaussez partout où vous serez déployés l’image de la protection civile », conseille le lieutenant colonel, qui a poursuivi avec les conseils en déclarant que les choses sérieuses et difficiles vont commencer après la réception des grades.

Dans le même registre, le directeur national de la protection civile, le colonel Seydou Doumbia, a exprimé son enthousiasme de voir des nouveaux gradés de la protection civile portés leurs galons et prêts à servir les citoyens maliens. « Le grade confère au propriétaire à exercer une profession et exige un comportement », a aussi conseillé le patron de la protection civile. Et de poursuivre que les officiers, les sous-officiers et les sapeurs pompiers n’ont pas le même comportement. Ce comportement, a-t-il conclu, les nouveaux gardés vont le montrer dans la chaine de commandement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

