Situation sécuritaire : Les Fama poursuivent les terroristes jusqu’à leurs derniers retranchements

Le mois dernier, les FAMa ont éliminé plusieurs terroristes, capturé d’autres et saisi d’importants matériels à travers des opérations dans différentes localités du pays. C’est ce qui ressort du bilan périodique de la Dirpa (Direction de l’information et des relations publiques des Armées) sur la situation sécuritaire du pays. On retient qu’au mois d’octobre 2024 les Fama ont exercé une forte pression sur les Groupes armés terroristes (Gat).

En effet, nos soldats des Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent l’initiative sur le terrain avec la recherche et la destruction des terroristes et de leurs sanctuaires. Au cours du mois d’octobre, 17 reconnaissances offensives contre les Gat sont effectuées, 44 frappes aériennes ont eu lieu, six attaques contre les FAMa dont deux aux obus sont enregistrés, six incidents liés aux Engins explosifs improvisés (EEI) et quatre interpellations sont signalés, selon le responsable de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), le colonel-major Souleymane Dembélé.

Malgré ces incidents qui se sont passés, le conférencier a fait comprendre que la situation reste favorable à nos forces. Pour lui, cette diminution du nombre d’attaques et d’incidents EEI par rapport au mois précédent résultant de la pression que les Fama exercent sur les Gat depuis un moment et celle-là s’explique par la neutralisation des Gat et la destruction de leurs sanctuaires. L’officier supérieur a rappelé que sur le théâtre Centre, le dimanche 6 octobre, les Fama de l’entreprise de Ber ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste lancée contre le poste de sécurité.

Le colonel-major Souleymane Dembélé a précisé que cette tentative désespérée s’est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d’autres équipements de communication. Lors de cette attaque, la neutralisation de Joulaibib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Iza Ould Yahia, avec plusieurs de ses compagnons, a été confirmée.

Le 8 octobre 2024, aux environs de 11h00, a expliqué le colonel-major Souleymane Dembélé, l’exploitation des renseignements a permis de déjouer une embuscade et de neutraliser un important groupe terroriste à 17 km à l’Est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Le lendemain, aux environs de 11h00, les Fama ont déjoué une embuscade terroriste au Sud-Ouest de Saye, dans la Région de Ségou. Lors de cette attaque, plusieurs assaillants ont été neutralisés, des armes de guerre récupérées ainsi qu’une trentaine de motos, des médicaments, des moyens logistiques et de communication. Au même moment, dans le secteur de Douna, Commune de Mondoro, une autre colonne terroriste a été détruite, dans le cadre d’une opération de la Force conjointe de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

S’y ajoute la «confirmation, le 19 octobre 2024, de la neutralisation de Modibo Diallo communément appelé Modiré alias Abass, originaire de Dindedji, situé à 23 km à l’Est de Nampala», fait savoir le haut responsable de la Dirpa. Le 21 octobre, suite aux heures d’observation d’une réunion de chefs terroristes dans les zones de Kanioume et de Bambara-Maoundé, le lieu a été localisé avec précision puis frappé avec efficacité, mettant fin à cette rencontre terroriste. Le lendemain, selon le chef de la Dirpa, des terroristes et complices, auteurs de l’attaque du 19 octobre dernier du poste de contrôle de Thy à Sévaré, ont été recherchés et neutralisés. Et d’ajouter que le 22 octobre, des terroristes et guetteurs, auteurs de l’EEI mortel contre une unité Fama, ont été neutralisés avec la récupération d’une importante quantité de zakat au Sud-Est de Bewani, dans la Région de Ségou.

Divers matériels récupérés

Sur le théâtre Est, le 4 octobre, la hiérarchie militaire a informé que dans le cadre des missions de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des Gat, à mi-chemin entre les localités de Tin Essako et Tinzawatène. Le 15 octobre 2024, selon le patron de la Dirpa, une mission de surveillance aérienne du territoire a repéré, au Nord-Ouest d’Aguelhok dans la Région de Kidal, plusieurs terroristes tentant de dissimuler un véhicule pickup sous une bâche. « L’engin a été détruit avec succès», a-t-il précisé. Le 21 octobre 2024, une importante quantité d’armes de guerre et divers matériels ont été récupérées dans le secteur d’Amassine, Intebezas et Tassik au Sud de Kidal. Le même jour, une importante quantité de carburant destinée aux terroristes a été saisie dans le secteur d’Indelimane.

Sur le théâtre Sud, le colonel-major Souleymane Dembélé a indiqué que le 9 octobre, aux environs de 21H45, des tirs d’artillerie des Fama ont ciblé et détruit deux regroupements terroristes, auteurs d’abus contre les populations et de poses d’EEI, repérés aux abords d’une mare dans la Région de Nara, plus précisément dans la forêt de Gringalé. Il a rappelé que le 21 octobre, des terroristes guetteurs et auteurs de pose d’EEI ont été neutralisés avec la récupération d’équipements de guerre dissimulés dans le secteur de Dilly, Région de Nara.

Le conférencier est également revenu sur l’interpellation d’un terroriste du nom de Souraka Ag Mohamed, le 8 octobre dernier dans la Commune de Nernaime (Région de Tombouctou) avec du matériel comprenant une arme de 12.7, un Fusil-mitrailleur kalachnikov (PKM ) et une lance-roquettes. S’y ajoutent trois AK-47, dix chargeurs, quatre postes radios Motorola, deux chargeurs Motorola, sept téléphones dont cinq androïdes, dix motos et trois véhicules bourrés d’explosifs détruits. Le 13 octobre, le nommé Alassane Dicko, âgé de 22 ans, a été interpellé par la brigade territoriale de gendarmerie de Gossi, située à 145 km de Gao. Il serait un coursier et un facilitateur des terroristes.

M Sylla

