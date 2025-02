10è édition du Festival Dibi : Le parrain, le ministre Ba, partage la vision de son département

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, M. Youba Ba, a présidé le jeudi 13 février 2025, dans la soirée, la cérémonie officielle d’ouverture de la 10è édition du Festival Dibi sous le thème : «le Mali au cœur». Parrain de cet événement qui, au-delà du côté culturel, magnifie le sous-secteur de l’élevage à travers des mets proposés à la consommation, de la boucherie à la volaille, le ministre Ba a partagé la vision de son département sur la transformation du bétail et l’exportation de viande en lieu et place du bétail sur pieds.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a tout d’abord salué cette belle initiative des organisateurs qui, depuis 10 ans, font vibrer la capitale au rythme des saveurs de l’art culinaire malien. M. Ba a également salué la présence massive des festivaliers venus de l’extérieur comme de l’intérieur de notre pays. Ce qui témoigne, a-t-il noté, leur engouement constant pour ce rendez-vous devenu désormais un incontournable.

Ce festival, a reconnu le parrain de cette 10è édition, consacre la valorisation de la viande malienne. Evènement culturel important par essence, le festival Dibi s’inscrit en droite ligne de la vision de Son Excellence, Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition et Chef de l’Etat, qui a décrété l’année 2025 «Année de la Culture», a ajouté le ministre Ba.

Se réjouissant de cette initiative qui valorise le sous-secteur de l’élevage, le ministre Ba s a profité de cette tribune pour partager la vision de son département conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. «Le Festival Dibi est un véritable créneau de valorisation du bétail malien à travers sa transformation. Comme vous le savez, le Mali est un grand pays d’élevage. Cependant le maillon faible de la filière bétail-viande, c’est bien celui de la transformation. Notre bétail est immensément exporté sur pieds, avec un manque à gagner énorme. C’est pourquoi, mon département entend changer de paradigme, en orientant essentiellement les efforts sur la transformation et l’exportation de viande en lieu et place du bétail sur pieds pour créer de la valeur ajoutée, plus de revenus et d’emplois», a détaillé le parrain de la 10è édition du Festival Dibi.

Signalons que le Festival Dibi se poursuit sur la Place du Cinquantenaire jusqu’au 23 février 2025.

Source – La Cellule de Communication du MEP

Commentaires via Facebook :