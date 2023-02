28ème FESPACO : Le Mali comme pays invité d’honneur !

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso s’apprête à accueillir la 28e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Elle aura lieu du 25 février au 4 mars 2023. Les autorités burkinabés ont décidé de faire du Mali, le pays invité d’honneur pour cette 28e édition du FESPACO. En prélude à cette manifestation de premier ordre sur le continent, une délégation du Burkina Faso a animé une conférence de presse le 13 février 2023, dans la salle de Conférence du Ministère en charge de la culture. Les raisons pour lequel le Mali a été sélectionné comme pays invite d’honneur ont été longuement évoquées.

Sous la présidence de Hamane Demba Cissé, Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière, Bétamou Fidèle Aymar Tamini, Secrétaire général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso ; accompagné par Moussa Alex Sawadogo, Délégué général du FESPACO et par Bougma Étienne, communicateur digital du FESPACO, a animé une conférence de presse à Bamako.

Cette conférence de presse a enregistré la présence de Cheick Oumar Sissoko, ancien ministre de la culture du Mali et non moins Président de la Fédération Panafricaine des cinéastes (FEPACI) et de Boubacar Gakou Touré, Président de la Fédération Nationale du Cinéma et de l’Audiovisuel du Mali (FENACAM).

« Dans le cadre de le cadre de la 28e édition du FESPACO, le Burkina Faso a décidé au nom de la fraternité qui lie nos deux pays, de faire du Mali, le pays invité d’honneur. Et, le Mali l’a accepté », a déclaré Hamane Demba Cissé, Secrétaire général du Ministère en charge de la culture. Il a indiqué que la décision malienne a été motivée par trois raisons. Selon lui, la première c’est pour la consolidation de la présence malienne sur la scène internationale. La deuxième raison, c’est que cet évènement donne l’opportunité au Mali de redorer son image de marque sur la scène internationale. Et, la troisième raison, c’est que le Mali a estimé que son invitation par le Burkina Faso comme pays invité d’honneur, est de droit, compte tenu de ce que le Mali a apporté en termes de productions cinématographies de qualité. Après avoir rappelé les liens de sang qui unissent les maliens aux burkinabés, Hamane Dembé Cissé a indiqué qu’une Communication verbale a été présentée au Conseil des Ministres. Selon lui, le Président de la Transition, Chef de l’État a accepté l’invitation du Burkina Faso. Et, a instruit que toutes les dispositions soient prises pour une participation honorable du Mali à la 28e édition du FESPACO.

Pour sa part, Bétamou Fidèle Aymar Tamini, Secrétaire général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, dans une déclaration liminaire a transmis « les salutations et la reconnaissance des autorités burkinabè à leurs pairs maliens pour la diligence faite à notre requête d’avoir le Mali comme pays invité d’honneur ». Il a rappelé que depuis quelques mois, les deux pays se sont engagés sur des chantiers communs au regard des défis qu’ils partagent. « Cette volonté de nos deux chefs d’États et leurs gouvernements de renforcer leur coopération nous a semblé une opportunité de faire du Mali, notre voisin, notre frère, notre hôte de marque à ce festival qui a d’ailleurs au cœur des réflexions, le défi sécuritaire et la consolidation de la paix », a-t-il déclaré.

Selon lui, le choix du Mali n’est donc pas un choix de hasard. « C’est un choix de raison qui vient renforcer nos capacités à agir ensemble et la volonté des dirigeants de faire de cet axe, un axe porteur d’espoir et de progrès », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter que le choix du Mali trouve tout son sens aussi, dans l’engagement des Maliens à faire du Fespaco ce qu’il est aujourd’hui : un festival de renom. « Que serait en effet le Fespaco sans l’immense Souleymane Cissé ? Que serait le Fespaco sans Cheikh Oumar Cissako ? », s’est-t-il interrogé. Avant rendre hommage, en cette occasion, au nom des autorités de son pays, à tous les cinéastes, comédiens et autres acteurs du 7è art qui ne ménagent aucun effort pour donner à notre festival ses lettres de noblesse ».

« Le Mali peut être fier de ses cinéastes »

Il a indiqué que « le Mali peut être fier de ses cinéastes ». Selon lui, au Burkina et partout dans le monde, on ne peut oublier le film « Bara » de Souleymane Cissé, « Finyé » du même Souleymane Cissé et « Guimba » de Cheick Oumar Cissoko qui ont fait du Mali l’un des pays les plus titrés du premier festival de cinéma sur le continent. « Depuis les premières éditions, le Mali a toujours été présent au Fespaco avec ou sans film », a-t-il déclaré. Avant d’espérer que les réflexions qui seront engagées ensemble permettront de trouver des solutions aux problèmes auxquelles le secteur du cinéma est confronté pour permettre à nos cinéastes de nous faire rêver davantage, de nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. « Je voudrais vous rassurer qu’au Burkina, nous sommes prêts et vous attendons impatiemment pour que tous ensemble nous puissions, par la magie de l’image, donner espoir à nos populations », a-t-il lancé. Avant d’inviter les maliens à venir à Ouagadougou « pour qu’ensemble, on vive au rythme du cinéma africain ».



FESPACO 2023

Le point de la participation malienne

En sa qualité de pays invité d’honneur au FESPACO 2023, le Mali a reçu le 11 au 14 février 2023, une délégation burkinabé. Conduite par Bétamou Fidèle Aymar Tamini, Secrétaire général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso ; et composée de Moussa Alex Sawadogo, Délégué général du FESPACO et de Bougma Étienne, communicateur digital du FESPACO, elle a animé une conférence de presse le 13 février 2023. Au cours de cette conférence de presse, Moussa Alex Sawadogo a indiqué que le occupe cette année 24% de la programmation du FESPACO.

Moussa Alex Sawadogo, Délégué général du FESPACO, a indiqué que dans le cadre du FESPACO 2023, que ce sont 1142 films qui ont été inscrits à l’issue de l’Appel à films et 60 films ont été identifiés. Selon lui, le Mali a inscrits 50 films et vient en 2e position après le Burkina Faso en termes de films inscrits. « Le jury de la sélection a visionné 1200 films, sur lesquels il a sélectionné 170 films de 35 pays », a-t-il déclaré.

Section par section, il a ajouté que sur les 11 films retenus pour la compétition série TV, ce sont 11 films qui ont été sectionnés, dont un film malien (« Fanga/Le Pouvoir” de Fousseyni MAIGA ), un du Bénin, un du Cameroun, un du Gabon, un du Sénégal, deux du Burkina Faso, et quatre de la Côte d’Ivoire.

Pour la compétition de la section films d’animation, il dira que ce sont 16 films dont 4 maliens qui ont été retenus. Ce sont : “Fadi le village de transformer” de Cheick OUATTARA ; “L’affront” de Negueba TRAORE ; “On The Surface / En Surface” de Fan SISSOKO ; “Paya et Koulou” de Dramane MINTA. Dans cette section, le Burkina aura 2 films en compétition, le Congo 1 film, la Cote d’Ivoire 2 films, l’ Égypte 1 film, le Ghana 1 film, Maroc 1 film, le Tchad 1 film, le Togo 2 films et la Tunisie 1 film.

Dans la section Panorama sur les 14 films qui seront projetés, le Mali a un film (“Xaraasi Xanne/Les Voix Croisées”, un film documentaire de Bouba TOURE). Les autres films sont de l’Afrique du sud (1), l’Angola (1), le Bénin (1), le Burkina Faso (3), l’Égypte (1), le Kenya (1), l’Ouganda (1), la RD Congo (1), le Sénégal (2), et le Togo (1).

Pour ce qui concerne la Compétition fespaco shorts, sur les 32 films retenus nous avons un film malien (“Les Cavaliers de Tonka”, un film documentaire de Mohamed Dayfour DIAWARA). Les autres films sont du Bénin (1), du Brésil (1), du Burkina Faso (3), du Cameroun (2), de l’Égypte (1), de l’Éthiopie (2), du Ghana (1), de Haïti (3), de Madagascar (1), du Maroc (2), du Niger (1), du Nigeria (2), de l’Ouganda (1), de la RD Congo (3), du Rwanda (3), du Sénégal (2), de la Somalie (1), et de la Tunisie (1).

Dans la section “Focus diversité” du FESPACO 2023, le Mali aura trois films qui seront présents. Ce sont : “Sira/Sur la route”, un film de 68 minutes de Fousseyni MAIGA ; “Zabou (Etoiles des sabres)”, un film de 91 minutes de Abdoulaye ASCOFARE et le film “365 Jours au Mali” de Ladj Ly/ Benkoro Sangaré /Saïd Belkitibie. Un film de 48 min.

“Finyè”, la fiction long métrage qui a permis à Souleymane Cissé de donner son deuxième Étalon de Yennega au Mali, sera projeté cette année dans section FESPACO Classic. En plus du fait que ce célèbre réalisateur malien, une icône du cinéma mondial, a été retenu pour animer un master class, avec des jeunes réalisateurs qui auront l’opportunité d’apprendre beaucoup à ses côtés.

En sa qualité de pays invite d’honneur le Mali aura l’opportunité de présenter un dizaine de films dans le cadre du “FOCUS MALI FESPACO” au FESPACO 2023. Ce sont : “LE TRAIN DU RETOUR” de Oumar N. SINENTA. Un film de 84 minutes réalisé en 2022 ; “M’BOW-LE CANCER DU SEIN”, un film de 62 minutes, realisé en 2022 par Soungalo TRAORE Année 2022 ; “TANE”, un film de 2 h 15 minutes de Alioune Ifra N’DIAYE, réalisé en 2022 ; “HOMMAGE D’UNE FILLE A SON PERE”, film de 1 h 13 minutes de Fatou CISSE, réalisé en 2022 ; “YÉFÉKÉ”, un film de Salif TRAORE, réalisé en 2021 ; “AFRO STARS 22”, un film de Boubacar Gakou TOURÉ, réalisé en 2019 ; “BALKISSA” de Aida Mady DIALLO, réalisé en 2018 ; “POLICIKE” de Toumani KEITA, réalisé en 2018.

En plus des films maliens qui sont au nombre de – sur 170 films prévus pour être projetés lors du FESPACO 2023, l’honneur est fait à des maliens dans les différents jury qui sont mis en place pour évaluer les œuvres cinématographiques. Nous avons notre compatriote Abdoulaye Konaté, célèbre artiste plasticien qui sera l’un des 7 membres du jury compétition fiction long métrage, présidé par Dora Bouchacha de la Tunisie.

Toumani Sangaré, réalisateur de son état, est retenu pour être l’un des 5 membres du jury compétition séries TV et films d’animation, présidé par l’ivoirien Gnama Baddy. André Diarra, réalisateur et producteur malien, fera partie du jury de 5 membres, présidé par Pédro Souley, et chargé de juger les films d’école.

Aussi notre compatriote, la réalisatrice Assetou Koné est retenue pour participer à Yennega Academy, une formation courte et professionnalisante sur les métiers du cinema. Boubacar Gakou Touré, réalisateur et producteur malien, et non moins Président de la Fédération nationale du cinéma et de l’audiovisuelle du Mali (FENACAM), est parmi les 8 africains sélectionnés pour participer à Yennega post-production, qui porte sur l’accompagnement des films au stade de post-production. Le même Boubacar Gakou Touré est parmi les 4 africains qui ont été retenus pour le Yennega Post-production de films documentaires.

Pour ce qui concerne le Yennega co-production, il faut dire que deux maliens ont été sélectionnés pour la compétition. Pour son film dont le titre est “Aminata”, et produit par Stevance Eric, la réalisatrice malienne Diallo Aïda Mady sera présente au Yennega co-production. Dans cette compétition, nous aurons aussi, le film dont le titre est “La fresque des oubliées” qui sera réalisé par N’koulou Amédée Pacôme du Gabon et produit par le malien Diarra Andrey.



