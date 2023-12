5e édition du festival « Les Praticables » : C’est du 8 au 17 décembre à Bamako-Coura

Jusqu’au 17 décembre prochain, le quartier traditionnel de Bamako-coura abrite les spectacles du festival Les praticables. Le lancement de la 5e édition de festival populaire a eu lieu, le vendredi 8 décembre, dans la famille Coulibaly. C’était en présence de plusieurs personnalités du quartier et de la commune.

« Sans la culture, (…) rien d’intelligent ni de pertinent ne saurait exister, ne pourra être construit », a indiqué Lamine Diarra, directeur artistique du festival Les Praticables. Le Mali, a-t-il expliqué, est à un grand tournant de son histoire. Le désir du Mali nouveau, d’un Mali-kura puisant dans ses propres forces, ancestrales est partagé par tous. Ce combat, selon Lamine Diarra, est mené dans le cadre du festival. « Les Praticables fabriquent cette année un festival qui donne concrètement l’exemple aujourd’hui de ce que peut être demain », a souligné le directeur artistique du festival pour annoncer les couleurs de l’édition en cours.

Pour cette édition du festival, la jeunesse de Bamako-coura a été particulièrement associée à l’organisation. D’où la présence d’un représentant des jeunes au présidium lors de la cérémonie de lancement. Il était au côté Sékou Traoré, Chef de quartier de Bamako-coura. La représentante de la mairie de la commune III et l’ancien député de la commune, Bakary Diarra, était également au lancement de la 5e édition du festival Les Praticables. Dans son intervention, l’ancien député a salué le caractère éducatif du festival. « Les enfants y apprennent beaucoup de choses tout en s’amusant », s’est réjoui.

Avec la jeunesse de quartier, des spectacles sont programmés à l’école publique de Bamako-coura. Aussi, selon les organisateurs, des « concerts sauvages » sont au programme. L’affiche des concerts est connue quelques heures avant le début du spectacle qui prend fin peu avant minuit. Du théâtre, de la danse, de l’art visuel, des concerts, de la poésie, des parades comme celle des bouchers… sont au programme du festival cette année.

Plusieurs artistes nationaux et étrangers sont programmés durant les neuf jours du festival. On peut citer entre autres le maestro Toumani Diabaté et sa famille, Yaya Coulibaly, marionnettiste ; le danseur chorégraphe et photographe nigérian Ochai Ogaba ; ou encore l’auteur et comédien congolais Dieudonné Niangouna. Les artistes invités sont dans la même dynamique d’échange et de partage », a fait remarquer le directeur artistique du festival.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

