Ce livre décrit des histoires de femmes dont l’auteur pénètre l’intimité à travers un miroir face auquel elle les place. Entrant dans l’âme des personnages, leur système de pensée, elle met la lumière, sans jugement ni prise de parti, sur des faits sociaux courants, qui font partie de la condition de la femme au Mali, à savoir la polygamie, l’influence des griottes dans certains milieux, le matérialisme, l’influence de la sphère occulte dans la société, mais aussi l’amour, l’ambition et la réalisation de soi. A travers trois nouvelles –Coépouses et complices, femme de chance et le banquet des cantatrices- La nouvelliste plonge le lecteur dans ces réalités sociales qu’elle tente d’enregistrer le plus objectivement possible.

Aïcha YATTABARY se définit comme une femme de sciences et de lettres à la fois. Médecin, spécialiste de santé publique, d’humanitaire, elle est aussi auteure de plusieurs œuvres litteraires (roman, recueils de nouvelles) et aussi d’un essai. Cette férue de littérature a commencé à écrire très tôt, dès l’âge de 14 ans, et elle organise souvent des débats sur un média social présentant de œuvres littéraires avec des auteurs d’horizons divers. La condition de la femme est le point e jonction de la plupart de ses réflexions et productions intellectuelles.

