Assemblée générale élective de la FNIHM : Moussa Baga Samaké réélu pour un second mandat

Le vendredi 10 novembre 2023, l’hôtel Colibris a servi de cadre pour l’assemblée générale élective de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière du Mali. Sur 39 délégués, 25 voix l’ont remporté contre 14. C’était un vote consensuel. Moussa Baga Samaké, le président réélu pour un second mandat, le place sous le signe de la paix retrouvée.

La corporation de l’industrie hôtelière vient de vivre une décennie extrêmement difficile, marquée par l’insécurité. En témoignent les attaques terroristes de certains établissements. Cette situation a placé notre pays en zone rouge. S’y ajoute la pandémie de Covid-19 qui par deux fois a entrainé l’arrêt des activités.

Au plan opérationnel, le président sortant a indiqué que la Fédération a pu tenir 25 réunions à son siège dont 3 réunions extraordinaires. Dans le cadre du renforcement des capacités, la FNIHM a participé à plusieurs séminaires et ateliers.

Après la présentation d’un bilan satisfaisant du bureau sortant, le nouveau bureau a été mis en place par consensus. Ils étaient 39 délégués de Bamako et de l’intérieur à prendre part à cette assemblée. Ce sont 25 voix qui l’ont remporté contre 14.

Moussa Baga Samaké, le président sortant de la Fédération, réélu pour un second mandat, a exprimé sa satisfaction. “Je place ce mandat sous le signe de la paix retrouvée au Mali, surtout de la solidarité entre les membres de la Fédération. C’est une fédération professionnelle et on est là pour défendre nos intérêts pour sortir des situations difficiles et non pour faire de la politique. Notre secteur traverse un moment difficile de son existence. Notre fédération doit s’atteler à faire en sorte de trouver une solution aux problèmes des hôteliers avec l’Etat pour que le secteur puisse vraiment contribuer de façon significative à l’économie du pays. Le secteur de l’hôtellerie est un secteur moteur de l’économie et c’est à nous de jouer ce rôle”, a déclaré M. Samaké.

Le bureau sortant a été félicité pour le travail abattu et le président promet de faire plus en se remettant au travail dès à présent pour relever ce défi. “On demande aux autorités d’aller vers le partenariat public-privé, car sans cela, on ne pourra pas sortir de cette situation. L’Etat doit faire en sorte que les hôtels soient dans les meilleures conditions pour pouvoir développer ce pays. On ne peut pas développer un pays si on ne met pas les entreprises dans les conditions”, sollicitera-t-il.

Marie Dembélé

