« Pinceau d’Or » est une émission audiovisuelle produite et diffusée par Express Services. Elle braque ses projecteurs sur les artistes, leurs œuvres et leurs techniques. Déjà, grâce à l’accompagnement de l’UNESCO à travers l’Agence Suédoise de Coopération internationale pour le Développement, « Pinceau d’Or » a réalisé 3 émissions qui seront disponibles sur certaines chaînes de télévision privées ainsi que des plateformes digitales. L’information a été donnée le jeudi 31 mars 2022 par son initiatrice Mme Aminata Agaly Yattara journaliste culturelle.

« Depuis des années, le Mali abrite la biennale internationale de la photographie. Malgré que notre pays a eu des photographes de renom comme Seydou Kéïta, Malick Sidibé, Adama Kouyaté, Fatoumata Diabaté, Aliouna Bah, Seydou Camara, et j’en passe, malgré que le Mali a des peintres célèbres comme Ismaël Konaté ou Diabaté, notre pays n’avait pas encore d’émissions ou de production audiovisuelle permanente sur le secteur des arts graphiques », a déclaré l’initiatrice et présentatrice de « Pinceaux d’Or » , Aminata Agaly Yattara, journaliste culturelle lors du lancement officiel des nouvelles émissions produites par Express Services. Pour Mme Aminata Agaly Yattara contrairement à d’autres sujets tels que la politique, le sport ou autres d’actualité, la culture fait moins le plein écran de l’espace médiatique. Qui prêtent plus leurs plateaux à ces sujets qu’à celui de la culture. Aussi « Pinceaux d’Or » vient pour combler ce vide, donner plus d’espace aux artistes afin qu’ils s’expriment, expliquer leur art et génie. Poursuivant, la présentatrice de « Pinceaux d’Or » ajoute que le secteur est fort florissant et qu’il serait judicieux de donner l’opportunité aux jeunes de s’exprimer, véhiculer leurs messages à travers les arts graphiques, une manière idoine de mieux les canaliser à en croire Mme Yattara. La nouvelle émission va donc être cette tribune d’expression pour cette jeunesse inspirée et porteuse de messages constructifs via les arts graphiques.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

